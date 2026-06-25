במשך כעשור, הקלידן מיילך זולדן מהווה חלק בלתי נפרד מהפסקול של עולם החתונות והאירועים במגזר. הוא מלווה ערב ערב את הרחבות התוססות, מתאים את עצמו לדינמיקה של הקהל, אך עד כה בחר להתמקד בעמדת הנגן שמוביל את הקצב באירועים עצמם, מבלי לשחרר חומרים רשמיים משלו. כעת, מציין זולדן אבן דרך משמעותית בקריירה המוזיקלית שלו ומשיק לראשונה קליפ בכורה מושקע.

הופעה חיה, קצב גבוה

הפרויקט החדש שיוצא לאוויר העולם הוא מחרוזת הרקדה אנרגטית, שנועדה לתרגם את החוויה החיה של אולמות השמחה היישר אל המסכים והאוזניות של הקהל בבית. במקום להסתפק בהקלטה סטנדרטית, בחר זולדן לארח לצידו את הזמר מוטי גולדמן ואת חברי מקהלת 'קאפלה', כדי להעניק ליצירה נפח ווקאלי מלא.

החיבור בין הנגינה הווירטואוזית של זולדן, ההגשה הקולית הבולטת של גולדמן והליווי ההרמוני והעוטף של המקהלה, יוצר פלייליסט ייחודי שנתפר במיוחד כדי לשמור על רמת אנרגיה גבוהה. העיבודים במחרוזת מתמקדים באווירה הדינמית של הופעה חיה, כזו שמטרתה להכניס את המאזין והצופה לאווירה התוססת של רחבת הריקודים.

עבור מי שמחפש פסקול קצבי שיעורר את היום, הפרויקט החדש מספק את התמהיל המדויק של מוזיקה חסידית קצבית ומקצועית.