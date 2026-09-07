אחרי 4 שנים במגירה: משה דוד וייסמאנדל בסינגל תפילה שמרעיד

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: הזמר משה דוד וייסמאנדל משיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה מרטיט שהמתין ארבע שנים שלמות לרגע המדויק שלו. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ימי הרחמים והסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה פנימית עם מעטפת צלילית מרגשת.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. הלחן שכב במגירה ארבע שנים שלמות, עד שהבשיל לביצוע מלא רגש ועומק. 'עיני עמך' הוא לא עוד סינגל במצעד, אלא יצירה שכולה פירוש אותנטי של המילים - תפילה חיה שנוגעת בנימים הכי דקים ופותחת את הלב לקראת ימי הרחמים והסליחות. הבחירה בזמן השחרור דווקא בתקופה זו אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, ווייסמאנדל מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

את הלחן והעיבוד המוקפד יצר נחום לוויתן, שהצליח לעטוף את המילים באווירה מרגשת, שקטה אך עוצמתית. לוויתן, שידוע כמלחין ומעבד מוכשר, העניק לשיר מעטפת צלילית עשירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים עכשוויים לבין עומק רוחני, תוך יצירת אווירה שמתאימה לתקופת הסליחות.

ברקע השיר החדש, עובד וייסמאנדל על אלבום חדש שצפוי לצאת בחורף הקרוב. הסינגל 'עיני עמך' מהווה טעימה ראשונה מהפרויקט המקיף, ומעיד על העומק והרגש שמאפיינים את יצירתו של הזמר. בתקופה שבה שיעה אסף משיק מחרוזת 'עננו' מרגשת והיוצרים משתפים פעולה עם הרב רונן שאולוב, מצטרף וייסמאנדל למסע המוזיקלי המיוחד של ימי הסליחות.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מרגשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הרחמים. עולם המוזיקה היהודית מתמלא ביצירות שמדברות אל הלב ומעבירות את המסר של התעוררות רוחנית, ו'עיני עמך' של וייסמאנדל מצטרף לרשימה המכובדת הזו כיצירה שמשלבת עומק רוחני עם ביצוע מרגש.