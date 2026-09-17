רפאל בוקוב בסינגל מרגש: 'ענני' - תהילים קמ"ג בביצוע נשגב

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר רפאל בוקוב משיק סינגל חדש ומרגש בשם 'ענני', ביצוע חשוף ואינטימי למילות פרק קמ"ג בתהילים. השיר מגיע לאחר יציאת אלבום הבכורה שלו 'בבואו מאדום', וממשיך את הקו המוזיקלי הייחודי שהציג בוקוב בעבודותיו הקודמות.

את הלחן יצר בוקוב עצמו, והעיבוד התזמורתי המהפנט בוצע על ידי שי בכר. העיבוד הקולי נעשה בידי בוקוב, והפקת השיר הופקדה בידי צביקה בורנשטיין. השילוב בין יכולות השירה וההלחנה של רפאל לבין העיבוד התזמורתי יוצר תוצאה ייחודית ברמה הגבוהה ביותר.

את הנגינה ביצעה תזמורת B.A.R. Symphony ממקדוניה, שהעניקה לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. ההקלטה התבצעה באולפני Playmasters, והעריכה בוצעה על ידי יאן פרייטור. השילוב בין הביצוע הקולי החשוף לבין העיבוד התזמורתי המלא יוצר ניגוד מרתק שמעצים את המסר הרוחני של המילים.

רפאל בוקוב, זמר ויוצר בעל הכשרה קלאסית, גדל בדרום אפריקה וכיום מתגורר בניו יורק שבארצות הברית. הוא כותב מוזיקה מקורית ומופיע כבר למעלה משלושה עשורים כחזן וכזמר. בשלוש השנים האחרונות החל להפיק ולשחרר את החומרים שכתב, והסאונד הייחודי שלו והוורסטיליות הסגנונית הרחבה ממשיכים לכבוש מאזינים ברחבי העולם.

הסינגל החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. יוסף חיים ג'נח השיק את 'אריות', שיר על געגוע לבורא עולם בימי הרחמים, לייבי דייטש הוציא אלבום EP 'חודש תשרי' עם חמישה שירים, ואבי שפרונג משיק את 'מעט טוב' בעקבות מילות ר' נחמן מברסלב.