כבר עשרים שנה רפי ביטון משמש כמורה דרך, מחנך ומגדל דור של מוזיקאים שהחלו כילדים וכיום משמשים בהרכבים ווקאליים מובילים ( מנדי הכטמן )

אחרי שזכיתי לחוות את הקסם בשבתות הקודמות, אני כבר לא יכול לחכות למופע החדש בירושלים.

מה זה אירוע שלא תשכחו לעולם? אני אגיד לכם בלי לחשוב פעמיים: השבתות המוזיקליות של רפי ביטון ומקהלת "קולות מן השמים" בבית הכנסת הגדול בירושלים. ועכשיו, האמן המיוחד הזה מכין לנו חוויה חדשה ומרגשת תחת השם "פעמי אלול" - ואני יחד עם כל חובבי הז'אנר - כבר לא יכולים לחכות... מה שחוויתי שם היה פשוט מטורף. מי שלא היה בשבת של רפי ביטון בבית הכנסת הגדול, באמת לא מבין על מה אני מדבר. זו לא עוד שבת חזנות רגילה - זה משהו שונה לגמרי. איך ליפא נשמע במחרוזת ליטאית? צפו יאיר טוקר | 25.08.25 המלחין האגדי ובנו בסינגל קליפ משותף: "עולם חולף" יאיר טוקר | 14:42 8 שעות של חוויה מוזיקלית טהורה. תפילת ערבית של שעתיים וחצי, שחרית ומוסף של חמש שעות, וכל רגע - הפתעה חדשה. אני לא יודע איך ביטון מצליח לעשות את זה, אבל הוא מחזיק אותך דרוך ונרגש לאורך כל הדרך. בכל שנייה יכולה לצוץ הפתעה מוזיקלית חדשה - פתאום ילדים שרים מתוך הקהל, פתאום המקהלה יורדת לבימה, פתאום עולה סולן מדהים שפשוט קורע לך את הלב.

טעימה מקונצרט הפתיחה בבניני האומה ( צילום: סנטרל הפקות )

הקהל? לא תאמינו. אלפי אנשים, והמון מהם צעירים! מילאו את כל המלונות והדירות בעיר, ובית הכנסת הגדול היה מפוצץ עד אפס מקום. זו הייתה אווירה מחשמלת שאף פעם לא חוויתי.

רגעים שנצרבו בזיכרון

בסיום התפילה בליל שבת, המקהלה יצאה לרחבה מחוץ לבית הכנסת ושרה את "והיא שעמדה" של יונתן רזאל. אלפי אנשים גדשו את הרחוב ושרו יחד. את הרגע אני לא מצליח לשכוח, עד היום.

בקדושה של שחרית, פתאום הילדים שרים מכל קצוות בית הכנסת. זה היה אפקט כל כך מרגש, שפשוט גרם לי לדמעות לעיניים.

הסולן עם הקול המדהים, אביחי אדל, כששר את "צור ישראל" במנגינת אדג'יו, פשוט הביא את כל המשתתפים למקום אחר.

ב"מי שברך" לחיילי צה"ל, כל המקהלה ירדה לבימה, והשירה ההרמונית שלהם פשוט עטפה את בית הכנסת כולו. זה היה רגע מרגש שפשוט חדר עמוק ללב וריגש דוקא בגלל התקופה הקשה בה אנו נמצאים.

ביצוע מקונצרט שנערך בערב פסח האחרון ( צילום: יח"צ )

אז מה מצפה לנו ב"פעמי אלול"?

ועכשיו, החדשות המרגשות באמת: רפי ביטון מגיע לבריכת הסולטן! ביום חמישי, י"ח באלול (11 בספטמבר), בשעה 20:00, אנחנו הולכים לחוות מופע חדש בהפקה מיוחדת, שמבטיח להביא את אותו קסם שחווינו בשבתות, רק הפעם במיקום מדהים וייחודי.

לפרטים אודות פעמי אלול - כנסו >>

"מסע מוזיקלי מרתק שחוצה עדות" - זה מה שביטון מבטיח, ואני יודע בדיוק למה הוא מתכוון. השילוב הייחודי שלו בין להיטים ישראליים, קלאסיקות עולמיות ומוזיקה יהודית מהמקורות. זה מה שהופך אותו לכל כך מיוחד. לאווירה הזו תוסיפו את הקסם של חודש אלול: "שירה, אחדות ותפילה בשיאו של חודש אלול, אווירת סליחות ירושלמית וימי ההכנה לתקופת החגים". בדיוק מה שהלב זקוק לו בתקופה הזו של השנה.

אז למה זה שונה מכל מה שראיתם?

ביטון הוא פשוט תופעה. אין לו רפרטואר קבוע כמו לרוב האמנים - הוא לוקח שירים קיימים ומשלב אותם בצורה ייחודית ומפתיעה. כל הערב הוא מלא בפתרונות מוזיקליים שפשוט לא ציפיתם להם. המקהלה שלו, שמורכבת מ-50 זמרים, ילדים ומבוגרים, היא תענוג בפני עצמו. ביטון מגדל את הכישרונות האלה מגיל צעיר מאוד. איתמר חג'בי במקהלה מכיתה ד', דביר וינמן מגיל 11, ומתן הדאיה מגיל 7. זה לא מקרי שכל כך הרבה כישרונות מדהימים נפגשים במקום אחד.

הכריזמה שלו - זה משהו שחייבים לראות. הוא מתפלל דרך שרביט המנצח, נע בכל אבר אפשרי בגוף, מסמן למקהלה מתי להגביר או להנמיך בהתאם למילות התפילה, וכל הזמן יוצר קשר עם הקהל.

השבתות ממשיכות - החוויה המלאה

כמובן, מי שרוצה את החוויה המלאה, מוזמן להמשיך גם לתפילות שישי-שבת בבית הכנסת הגדול. מי שלא חווה את זה פעם אחת, באמת שלא מבין על מה מדובר. זו לא תפילה רגילה - זו תפילה שהיא חוויה מוזיקלית מרוממת שפשוט סוחפת אותך למקום אחר.

למה אתם מחכים?

המופע בסולטן:

תאריך : חמישי, י"ח אלול תשפ"ה (11.09.2025)

: חמישי, י"ח אלול תשפ"ה (11.09.2025) מקום : בריכת הסולטן, ירושלים

: בריכת הסולטן, ירושלים שעה : 20:00 (פתיחת שערים ב-19:00)

: 20:00 (פתיחת שערים ב-19:00) מחירים: 85-255 ש"ח (עם הטבות מיוחדות לירושלמים)

אני כבר יודע שזה הולך להיות משהו מיוחד. כי עם ביטון, פשוט לא יכול להיות משעמם. הוא תופעה של פעם בחיים, ומי שלא מגיע, פשוט מפספס חוויה שלא תחזור.

תמורה לכסף? כפי שכתב אחד המשתתפים במופע הקודם: "אף פעם לא קיבלתי תמורה כזו טובה לכסף ששילמתי על כרטיס להופעה. פשוט וואו."

אני רואה אתכם שם! כי זה לא סתם מופע - זו חוויה שתזכרו לכל החיים.

לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים >>