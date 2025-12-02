הפשיטה על בית החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

שלושה תושבי מודיעין עילית נעצרו על ידי המשטרה, בחשד לעבירות פיננסיות במיליוני שקלים, כך דיווחה היום (שלישי) המשטרה על הפרשה אותה היא מכנה "החלפן הצדיק".

המשטרה ניהלה חקירה באופן סמוי על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שומרון ותחנת מודיעין עילית. במסגרת החקירה התבסס חשד נגד שלושה תושבי מודיעין עילית שניהלו פעילות שירותים פיננסיים ללא רישיון, עסקו בפריטת שיקים ובביצוע עבירות הלבנת הון. עם המעבר לחקירה גלויה בוצעה פעילות של שוטרי מרחב שומרון ויחידת הכלבנים של מג"ב ירושלים במהלכו נעצרו שלושת החשודים. במקביל בוצעו פעולות נוספות בארבעה בתי עסק נוספים בירושלים בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים. במהלך הפעילות נתפסו כ-482,000 ש"ח, 38,000 דולר, 3,400 יורו ומטבעות זרים נוספים בכסף מזומן. בהמשך החקירה מתוכננת גביית עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים לצורך ביסוס התשתית הראייתית נגדם. שלושת החשודים תושבי מודיעין עילית שוחררו בתנאים מגבילים וההליך הפלילי בעניינם נמשך. הם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה הלבנת הון ועבירות מס.

הממצאים שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )