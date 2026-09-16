בעיצומה של תקופת ימי הרחמים, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר רז יפת משיק את הסינגל השני שלו - 'לא להיפרד ממך לרגע', יצירה מרגשת שנוגעת ברצון העמוק של כל יהודי ויהודייה להיות מחוברים לאבא שבשמיים בכל רגע ורגע.
השיר עוסק בכיסופים הפשוטים והעמוקים ביותר - לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא במחשבה, בדיבור ובמעשה, ולהרגיש את נוכחותו מלווה אותנו בכל צעד בחיים. המסר מתחבר ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה, כשכל אחד מאיתנו מבקש לחזק את הקשר האישי שלו עם בורא עולם.
את המילים והלחן יצר האברך גל חיים גדסי, שהעניק לשיר את העומק הרוחני והמסר האמוני המרכזי. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי נתי חן, שידע להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת תוך שמירה על העומק הרוחני של היצירה.
בעיבוד מוזיקלי עשיר ובביצוע קולי מלא רגש, מביא רז יפת יצירה שמבקשת לעצור לרגע את שגרת החיים ולהזכיר את הרצון הפשוט והעמוק להיות קרובים לבורא עולם. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - זוהי תקופה שבה הלבבות פתוחים יותר לתפילה, חשבון נפש והתקרבות.
'לא להיפרד ממך לרגע' הוא הסינגל השני של רז יפת, שממשיך את דרכו המוזיקלית ומשלב בין מוזיקה ישראלית-מזרחית לבין תוכן אמוני ורגשי. הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים, כשכל אחת מהן מביאה מסר רוחני ייחודי לקראת הימים הנוראים.
עולם המוזיקה היהודית חווה בימים אלו תקופה פוריה במיוחד. אהרל'ע סמט השיק את הפרויקט החמישי בסדרת 'הייליגע מינוטן' עם ניגון קדוש מבית מדרשו של בעל הדברי אמונה, אורי גרינוולד ואלחנן ענבל הגישו דואט מרגש על התורה הקדושה, ועוד זמרים רבים משיקים יצירות חדשות המתאימות לתקופה.
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