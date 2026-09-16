בעיצומה של תקופת ימי הרחמים, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר רז יפת משיק את הסינגל השני שלו - 'לא להיפרד ממך לרגע', יצירה מרגשת שנוגעת ברצון העמוק של כל יהודי ויהודייה להיות מחוברים לאבא שבשמיים בכל רגע ורגע.

השיר עוסק בכיסופים הפשוטים והעמוקים ביותר - לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא במחשבה, בדיבור ובמעשה, ולהרגיש את נוכחותו מלווה אותנו בכל צעד בחיים. המסר מתחבר ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה, כשכל אחד מאיתנו מבקש לחזק את הקשר האישי שלו עם בורא עולם.

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