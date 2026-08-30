שגיא וייס בסינגל חדש 'לְךָ': פיוט עתיק מהתפילה בקצב מיוחד

עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת: שגיא וייס, זמר ומלחין בעל 11 ילדים, משיק את הסינגל החדש 'לְךָ' - פיוט עתיק מתפילת שבת שמקבל פרשנות מוזיקלית עכשווית ומרגשת. הפרויקט מגיע בעקבות ההצלחה של הסינגל הקודם 'לעולמים', שהתקבל באהבה רבה בציבור.

בניגוד לסינגלים רבים שנכתבים במיוחד לצורך ההפקה, וייס בחר להתמקד בפיוט קיים מתפילת שבת - מהלך שמעיד על הקשר העמוק שלו למסורת ולתפילה. "המוסיקה שלי היא כמו שיעור לחיים. שיעור שבא מהלב", מסר וייס בהתרגשות. הבחירה בפיוט 'לְךָ' אינה מקרית - מדובר בטקסט שמתאר כיצד כל השבח וההודאה שייכים לבורא עולם, מסר שמתחבר ישירות לתפיסת העולם של וייס כאמן ואדם.

וייס, שמגדיר את עצמו כמי שחי את המוסיקה והיא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, משלב בעבודתו מספר תפקידים: זמר, נגן, כותב ומלחין. מעבר ליצירה עבור עצמו, הוא כותב גם עבור אמנים אחרים ומלמד שירה ונגינה. השילוב בין היצירה האישית לבין ההוראה מעניק לעבודתו עומק מיוחד - כל שיר הוא לא רק יצירה מוזיקלית אלא גם מסר חינוכי ורוחני.

את העיבוד המוזיקלי וההפקה של 'לְךָ' ביצע וייס בעצמו, תוך שהוא משלב קצב מיוחד ורגש עמוק. הפיוט העתיק, שמלווה דורות של יהודים בתפילת שבת, מקבל באמצעות העיבוד החדש נשימה עכשווית שמחברת בין המסורת לבין הדור הצעיר. הקצב המיוחד שבחר וייס יוצר דינמיקה שמעוררת הן את הרגש והן את הרצון לשירה משותפת.

הסינגל החדש מצטרף לשורת יצירות שוייס הפיק בשנים האחרונות, כשכל אחת מהן נושאת את החותם האישי והייחודי שלו. ההצלחה של 'לעולמים', שקדם ל'לְךָ', הוכיחה שהציבור מחבר לגישה המוזיקלית שלו - שילוב של מסורת ומודרניות, של עומק רוחני ונגישות מוזיקלית. כעת, עם השקת 'לְךָ', וייס ממשיך במסע המוזיקלי שלו, תוך שהוא מביא את המסרים שקרובים ללבו אל קהל רחב יותר.