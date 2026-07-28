עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פנים חדשות ומבטיחות: שלום שמעון וינברג, אמן הרגש הצעיר, משיק את הסינגל הראשון שלו בקריירה המוזיקלית שרק החלה. אך במקום להתחיל בצנעה, בחר וינברג לפתוח בגדול - בשיתוף פעולה עם אחד מגדולי הזמר החסידי, מאיר אדלר, ועם מקהלת 'מלכות' המוערכת בניצוחו של פנחס ביכלר.

הסינגל החדש, 'אלקא דיליה', מגיע בתזמון מושלם לימי הנחמה שלאחר תשעת הימים ובין המצרים. המילים השבתיות 'אלקא דיליה יקר ורבותא', המוכרות היטב לכל מי שמכיר את זמירות השבת, מקבלות כעת פרשנות מוזיקלית חדשה ומרגשת.

שיתוף פעולה מוזיקלי ברמה גבוהה

הדואט בין וינברג למאיר אדלר מהווה שילוב מעניין של דורות וסגנונות. אדלר, שצבר שנות ניסיון רבות בעולם המוזיקה החסידית, מעניק לשיר את העומק והניסיון שלו, בעוד וינברג מוסיף את הרעננות והאנרגיה של אמן צעיר ומתחיל. מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר משלימה את התמונה ומעניקה לשיר את הנפח ההרמוני המלא.

הלחן החדש יצא מתחת ידיו של המלחין שלום אייכלר, ואילו העיבוד המוזיקלי הופקד בידיו של נפתלי לנדסמן, המעבד 'המלכותי' שידע להעניק לשיר את האופי המיוחד שלו. העיבוד משלב בין אלמנטים מסורתיים לבין צלילים מודרניים, תוך שמירה על האותנטיות של המילים השבתיות.

צוות הפקה מקצועי

מאחורי הסינגל עומד צוות הפקה מקצועי שדאג לכל פרט. ניהול וההפקה של הפרויקט הופקדו בידיו של שלוימי בוקשפן, בעוד היח"צ מטופל על ידי אבריימי גולדשטיין. עיצוב העטיפה בוצע על ידי זעירא - מאיר קליין, והמיקס הופק בידיו של חיים מוזס. הקליפ המלווה את השיר כולל הנפשה ויזואלית מתקדמת בטכנולוגיית AI, שבוצעה על ידי שניאור אייזנבך.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ומהווה תוספת איכותית לפלייליסט של ימי הנחמה. המילים 'אלקא דיליה יקר ורבותא' מתאימות במיוחד לתקופה זו של השנה, כשהקהילה החרדית מחפשת נחמה ועידוד רוחני.

עבור שלום שמעון וינברג, זהו רק הצעד הראשון בקריירה מוזיקלית שנראית מבטיחה. השילוב של כישרון צעיר, צוות הפקה מקצועי ושיתוף פעולה עם אמנים מנוסים כמו מאיר אדלר, מעיד על גישה רצינית ומחושבת לעולם המוזיקה. יהיה מעניין לראות מה יביא האמן הצעיר בהמשך הדרך, אך כבר עכשיו ברור שהוא מצטרף לשורה של זמרים צעירים ומוכשרים שמעשירים את עולם המוזיקה החסידית.