בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: הזמרים שרולי קלצקין ומנחם ברנשטיין משיקים דואט חדש וסוחף - 'שטייטס אויף צו סליחות'. היצירה, שמגיעה בדיוק לקראת חודש הרחמים והסליחות, מציעה חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת זיכרון חסידי נוגע ללב עם מסר של התעוררות ותקווה.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. את המילים והלחן יצר מוטי קריגר, שבחר להעניק לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומחברת בין העבר לעתיד. השיר מתאר את הזיכרון המוכר של הגבאי שהיה עובר בין הבתים בלילות הקרים ומעיר את כולם לסליחות - קול שנועד לעורר לא רק את האדם, אלא עולמות שלמים. הבחירה בדימוי זה אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, וקריגר מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

אך השיר אינו עוסק רק בהווה. קריגר מעניק לו ממד נוסף של תקווה וציפייה: כמו שהגבאי לא ויתר עד שכולם קמו, כך אנו זועקים ומצפים שבורא עולם יתעורר ויביא לנו את המשיח ברגע הזה ממש. המילים הללו משקפות את הרוח שמנחה את היצירה - רצון אמיתי להתעוררות רוחנית שתוביל לגאולה השלמה.

את הביצוע המיוחד מעניקים שרולי קלצקין ומנחם ברנשטיין, שני זמרים מובילים בעולם המוזיקה החסידית. השילוב בין שני הקולות יצר הרמוניה מיוחדת שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל מוישי כהנא, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. כהנא, שאחראי גם על המיקס, העניק לשיר עומק טכני מיוחד תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והלחן.

את הכינורות בשיר ביצע יועד ניר, שהעניק למעטפת המוזיקלית נגיעה רגשית נוספת. ההקלטה בוצעה באולפני מנחם ברנשטיין ומוישי כהנא, תוך שמירה על איכות הפקה גבוהה. את הקליפ המלווה צילם ועורך ש.כ, ואת עיצוב העטיפה ביצע אוליגרף, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות מרגשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הרחמים והסליחות. בעוד שאמנים אחרים בחרו בביצועים לקלאסיקות חסידיות, קלצקין וברנשטיין מציעים לחן מקורי חדש שמדבר אל הלב ומעניק פרשנות עכשווית למסורת העתיקה של ההתעוררות לסליחות.