עולם המוזיקה החסידית מקבל בימים אלו יצירה מיוחדת במינה: לכבוד יומא דהילולא קדישא של מרן הרבי מטאהש זי"ע, משיקים הזמר שייע גראס ומקהלת 'רוממו' העולמית את השיר החדש 'חסדים' - יצירה מרגשת שמעבירה מסר עמוק של אמונה שלמה בהנהגת הקב"ה. השיר, שנכתב והולחן על ידי ר' ישעי' גראס, מבטא את האמונה התמימה כי כל הנהגותיו של הבורא עם ברואיו אינן אלא חסד ורחמים.

מרן הרבי מטאהש זי"ע, רבי משולם פייש בן מרן רבי מרדכי זי"ע, נודע כיסוד ועמוד החסד, שר הצדקות ושומע צעקת עניים. הסינגל החדש מגיע בתזמון מדויק ליומא דהילולא שלו, ומהווה הזדמנות לחזק את האמונה בחסדי ה' הגדולים. כפי שמסביר הטקסט המלווה את השיר: "אף בשעות שבהן הדברים נסתרים מעינינו, מאמינים אנו באמונה שלמה כי מפי עליון לא תצא הרעות, וכל מאי דעביד רחמנא – לטב עביד".

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד המוזיקלי ביצע משה יאקאב, שהצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. יאקאב, שעבד עם מיטב האמנים בז'אנר החסידי, יצר סאונד שמחבר בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה מודרנית ומקצועית. הביצוע הווקאלי מגיע מפי מקהלת 'רוממו' העולמית, עם סולנים מובילים - ר' ישעי' גראס וילד הפלא איציק הירש.

השילוב הייחודי בין קולותיהם של הסולנים לבין מקהלת 'רוממו' יוצר חוויה מוזיקלית מרגשת במיוחד. הביצוע מלא רגש ועומק, ומעביר את המסר המרכזי של השיר - תפילה ובקשה שהנשמה שלנו תתגעגע לה' באופן הכי טבעי ועמוק. הפקתו של יאקאב מעניקה לשיר את האיכות האולפנית הגבוהה שהופכת אותו למתאים הן להאזנה אישית והן לשמחות ומעמדים.

מסר של אמונה וביטחון

המסר המרכזי של 'חסדים' מתאים במיוחד לתקופה שבה אנו חיים. השיר מזכיר לכל אחד מאיתנו שגם כשהדברים נראים קשים ונסתרים מעינינו, הכול מגיע מתוך חסד ורחמים. יחד עם זאת, השיר נושא תפילה ומבקשים שיגלה וירומם ה' את חסדיו הגדולים, ויראה לנו אותם בעין יפה מבלי להסתיר את פניו מאיתנו.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ומציע חוויית האזנה שונה - שילוב של מסורת חסידית עמוקה עם הפקה מוזיקלית עכשווית. זכותו הגדולה של מרן הרבי מטאהש זי"ע תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.