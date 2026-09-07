בעיצומם של ימי הסליחות, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: הזמר שיעה אסף משיק מחרוזת 'עננו' - פרויקט מוזיקלי מרגש שמחבר בין ניגונים עתיקים לשירים עכשוויים על אותן מילים מתחננות. המחרוזת, שיצאה לאור דווקא בתקופה זו של השנה, מציעה חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסורת עם מעטפת צלילית עשירה.

בימי הסליחות כולנו נפגשים מדי יום עם הבקשה 'עננו' - זעקה פשוטה וכואבת של בן לאביו, של עם ישראל לבורא עולם. על אותן מילים יצאו לאורך השנים ניגונים רבים, חלקם מוכרים וחלקם פחות, וכעת בחר אסף לשלב ביניהם וליצור מרקחה מוזיקלית על מגש של זהב. הבחירה במילים 'עננו' דווקא בתקופת הסליחות אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, ואסף מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

המחרוזת מתחילה עם 'עננו' בלחנו של פנחס ביכלר, שבוצע במקור על ידי מוטי ויזל, ומשם עוברת ישירות ל'עננו' המוכר של המלחין שרולי גינסבורג - ניגון שכולנו גדלנו עליו. לאחר מכן מבצע אסף את היצירה הפלאית והמרטיטה של החזן משה קוסביצקי - חזנות עתיקה ונוגעת שנותנת פרשנות וזוית נוספת למילים הללו. מכאן הוא קופץ בזמן לשיר שיצא רק בשנים האחרונות, שיר קליל ומרענן של דודי קאליש, ומסיים עם 'עננו' של מוטי וייס - שיר שנותן פאנץ' וחוויה נוספת למחרוזת. השילוב בין הניגונים יוצר מסע מוזיקלי שמשלב בין העבר להווה, בין העומק הרוחני לאנרגיה עכשווית.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל יידלה אלטר, שאף אחראי על הקונספט של המחרוזת, הקולות, הפקת השירה והפקה המוזיקלית. אלטר, שעבד בשיתוף פעולה הדוק עם אסף, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. המיקס בוצע בידיו של מוישי כהנא, והגיטרות בוצעו על ידי נועם בורג מחרגול, שהעניקו למחרוזת עומק טכני מיוחד.

אסף, שמלווה את הניגון הזה מאז ימי ישיבת רמת השרון, מסר כי המחרוזת נולדה מתוך רצון להגיש את מיטב השירים על 'עננו' במעטפת חדשנית. 'היות ויש המון לחנים על המילים האלו, יצאנו ללקט את מיטב השירים המרגשים והנוגעים והשמחים אפילו, והתוצאה מושלמת', מסר אסף. הבחירה לשלב בין סגנונות שונים - מחזנות עתיקה ועד שירים עכשוויים - מעידה על הרצון ליצור חוויה מוזיקלית שתדבר אל כל נפש.

המחרוזת משלבת בין ניגונים עתיקים לכאלו שיצאו בשנים האחרונות, ואסף מצליח לעשות את זה בחן רב, כשהוא מלהטט בין כל הסגנונות. הפרויקט מעניק לשומעים הזדמנות לחוות את כל הגוונים של הבקשה 'עננו' - מהזעקה המתחננת ועד לשמחה והתעוררות. כפי שמסר אסף: 'הלב שלנו ער ורוצה בטוב' - משפט שמסכם את המסר המרכזי של המחרוזת ושל ימי הסליחות כולם.