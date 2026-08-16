עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו: הזמר שמוליק טייטלבוים והקלידן יוסי רוזנפלד חוברים יחד למסע מוזיקלי מרגש תחת השם "לוי'ס נסתרות". הפרויקט, שנועד להאיר מחדש את יצירותיו הגדולות והפחות מוכרות של ענק הזמר לוי פאלקוביץ, מביא לקהל חלקים נסתרים מעולמו המוזיקלי של האמן האגדי בעיבוד עדכני ועוצמתי.

הרעיון לפרויקט נולד מתוך חיבור עמוק וארוך שנים של שמוליק טייטלבוים לאלבומיו הראשונים של פאלקאוויטש. במשך שנים שמר טייטלבוים על הקשר המיוחד לניגונים אלו, והחליט כעת לקחת חלקים שנשכחו מהזיכרון הציבורי ולהגיש אותם לקהל בצורה חדשה. המטרה: לחבר את הדור הצעיר למורשת המוזיקלית העשירה של פאלקוביץ, תוך שמירה על האותנטיות והעומק שאפיינו את יצירותיו המקוריות.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד נפתלי לנדסמן, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין מסורת לחדשנות. לנדסמן, המוכר כמעבד ומפיק מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להעניק לניגונים הישנים נשמה חדשה מבלי לפגוע באותנטיות שלהם. העיבוד שומר על הטעם המקורי של פאלקוביץ, תוך הוספת שכבות מוזיקליות עדכניות שמדברות אל הקהל של היום.

אליו מצטרפים קולותיהם המרשימים של חברי מקהלת "קאפלה", שמוסיפים נפח והרמוניה חסידית עשירה לכל אורך הקליפ. המקהלה, הידועה בביצועיה המקצועיים והמרגשים, מעניקה לפרויקט מימד נוסף של עומק ורגש. השילוב בין קולו החם של טייטלבוים, הנגינה הווירטואוזית של רוזנפלד והרמוניות המקהלה יוצר חוויה מוזיקלית שלמה ומרטיטה.

הפרויקט מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות שנועדו לשמר ולהאיר מחדש את מורשת גדולי הזמר החסידי. בדומה לפרויקטים אחרים שראו אור לאחרונה, גם "לוי'ס נסתרות" מבקש לגשר בין הדורות - לקחת את הניגונים שליוו דור שלם ולהעבירם הלאה בצורה שתדבר אל הצעירים. זהו מהלך חשוב בשמירה על המורשת המוזיקלית החסידית ובהעברתה לדורות הבאים.

ההפקה וניהול הפרויקט נמצאים בידיו של אברהם יצחק שידלא, שליווה את התהליך מתחילתו ועד סופו. שידלא, שעומד מאחורי פרויקטים מוזיקליים רבים בעולם החסידי, דאג לכך שכל פרט יהיה מושלם - מהבחירה בשירים, דרך העיבוד המוזיקלי ועד לביצוע הסופי. התוצאה היא מוצר מוזיקלי איכותי שמכבד את המקור תוך מתן ביטוי עכשווי ורלוונטי.

הקליפ זמין לצפייה ביוטיוב, ומצטרף לרשימה הארוכה של פרויקטים מוזיקליים שמעשירים את עולם המוזיקה החסידית. "לוי'ס נסתרות" הוא לא רק מחווה לענק הזמר לוי פאלקוביץ, אלא גם הזמנה לקהל לגלות מחדש את היופי והעומק שבניגונים שנשכחו. הפרויקט מוכיח שוב כי מוזיקה טובה לא מתיישנת - היא רק ממתינה למי שיעיר אותה לחיים מחדש.