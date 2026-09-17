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סינגל חדש לימי הרחמים

שמוליק גולדשטיין מפתיע: קאבר מרגש ל'אב הרחמן' של יוסי גרין

הזמר משיק ביצוע חדש ללחן הקלאסי של יוסי גרין • הושר במקור על ידי שרולי ורדיגר | 'בין כסה לעשור' (מוזיקה)

בעיצומם של הימים שבין כסה לעשור, כשעולם ה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והמוזיקאי שמוליק גולדשטיין משיק ביצוע חדש ומרגש ל'אב הרחמן' - קלאסיקה מוכרת ואהובה ללחנו של יוסי גרין, שבוצעה במקור על ידי הזמר שרולי ורדיגר.

הסינגל מגיע כחלק מסדרת טעימות לחג שמשיק גולדשטיין בתקופה זו, ומציע פרשנות אישית ונוגעת ללחן הקלאסי. הבחירה להשיק את השיר דווקא בימים אלו אינה מקרית - תקופת הימים הנוראים, שבה כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע גולדשטיין בעצמו, כשהוא משלב את הניסיון והכישרון שלו ביצירת מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. המיקס והמאסטרינג בוצעו אף הם על ידו, מה שמעניק לפרויקט חותם אישי ייחודי.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. אברימי לונגר השיק פרויקט מיוחד בשם 'הרהורי תשובה' יחד עם מוישי מנדלסון, לייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש בשם 'חודש תשרי', ויוסף חיים ג'נח משיק סינגל חדש בשם 'אריות'.

את עיצוב העטיפה ביצע זעירא, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע התואם את האווירה הרוחנית של התקופה.
מוזיקהיוסי גריןמוזיקה חסידיתימים נוראיםשרולי ורדיגרשמוליק גולדשטיין

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