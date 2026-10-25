שמוליק קליין משחרר את הקליפ הלייב השלישי מסדרת 'בנייני האומה Live' - הפעם בביצוע מרגש במיוחד לשיר 'רחל' מאלבומו, בליווי מלחין השיר שלומי אזריאל על הבמה. הקליפ יוצא לאור ערב יום השנה לפטירתה של רחל אימנו, ומביא ביצוע סוחף עם תזמורת מורחבת של יואלי דיקמן ומקהלת נגינה.
השיר המיוחד, שבוצע במקור באלבומו של שמוליק קליין, מקבל כעת פרשנות חיה ומרוממת על במת בנייני האומה. שלומי אזריאל, שהלחין את השיר וכתב את מילותיו, מצטרף לביצוע ומעניק לו נוכחות אישית ומרגשת. התזמורת המורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן יוצרת מעטפת צלילית עשירה, כשמקהלת נגינה בניצוחו של חזקי יענקוביץ מוסיפה עומק והרמוניות נפלאות.
הקליפ הוא חלק מסדרת 'בנייני האומה Live' שמביאה ביצועים חיים מהופעותיו של קליין. זהו הביצוע השלישי בסדרה, והוא מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'רחל' של נתי שבקס שיצא לכבוד הילולת רחל אימנו, והסינגל החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט'.
הפקת הקליפ הלייב כוללת עבודה מקצועית של צוות יוצרים מוביל. ההפקה בפועל הופקדה בידי אפקט, בעוד שהייצוג וההפקה הכללית מטופלים על ידי סטייג' ארט. העיבוד והניצוח המוזיקלי של יואלי דיקמן מעניקים לביצוע אופי מיוחד, כשהתזמורת המורחבת יוצרת חוויה מוזיקלית עשירה ומרגשת.
עיתוי השחרור של הקליפ, ערב יום השנה לפטירת רחל אימנו, מעניק לו משמעות מיוחדת. השיר, שכבר זכה להצלחה באלבום המקורי, מקבל כעת חיים חדשים בביצוע הלייב המרגש, כשהשילוב בין הכוח הקולי של קליין והאזריאל לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד ליום המיוחד.