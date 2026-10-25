שמוליק קליין משחרר את הקליפ הלייב השלישי מסדרת 'בנייני האומה Live' - הפעם בביצוע מרגש במיוחד לשיר 'רחל' מאלבומו, בליווי מלחין השיר שלומי אזריאל על הבמה. הקליפ יוצא לאור ערב יום השנה לפטירתה של רחל אימנו, ומביא ביצוע סוחף עם תזמורת מורחבת של יואלי דיקמן ומקהלת נגינה.

השיר המיוחד, שבוצע במקור באלבומו של שמוליק קליין, מקבל כעת פרשנות חיה ומרוממת על במת בנייני האומה. שלומי אזריאל, שהלחין את השיר וכתב את מילותיו, מצטרף לביצוע ומעניק לו נוכחות אישית ומרגשת. התזמורת המורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן יוצרת מעטפת צלילית עשירה, כשמקהלת נגינה בניצוחו של חזקי יענקוביץ מוסיפה עומק והרמוניות נפלאות.

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