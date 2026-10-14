שמוליק מכלוביץ משיק מחרוזת סולעבצאך #2 עם גדולי הזמר החסידי

לקראת עונת החתונות משיק שמוליק מכלוביץ, כוכב עולה בזירת ההפקות והחתונות, את הפרויקט השני בסדרה - מחרוזת סולעבצאך #2. המחרוזת החדשה מביאה חוויה חסידית סוחפת עם שילוב של איכות ואווירה אותנטית, ומצטרפת לגל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית.

הפרויקט מאגד אוסף זמרים מובחרים מכוכבי החתונות הבולטים: מוישי ווייס, אושי וויינבערגער, משה שטעקל, שיעלה רוט, ארי ווייס ושלמה גאטעספעלד. לצד הזמרים משתתף אמן הקלרינט אברימי בלטי, שמוסיף עומק ונשמה מוזיקלית למחרוזת.

מאחורי ההפקה עומד שמוליק מכלוביץ עצמו, שביצע את העיבוד וההפקה המוזיקלית. את העיבוד הקולי ביצע נחמן פולק, בעוד שהמיקס הופקד בידי חיים מוזס. עיצוב העטיפה נעשה על ידי מוטי רוב. השילוב בין ההפקה המקצועית לבין הביצועים הקוליים יוצר חוויית האזנה רעננה ומלאת חיים.

מכלוביץ, שכבר עשה את צעדיו הראשונים בתחום, מביא עמו רעננות וטעם מוזיקלי חד. המחרוזת החדשה היא חסידית ומקפיצה, עם תשומת לב לפרטים שמסמנת אותו כשם שכדאי לעקוב אחריו בעולם ההפקות, האירועים והפלייבקים.

המחרוזת יוצאת לאור בחסות שם טוב שטריימלעך, ומצטרפת לשורה של פרויקטים מוזיקליים שהושקו בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר יצירות חדשות, ביניהן אלבום הדואטים 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, הסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר, והפרויקט ההיסטורי 'נשיר ונגילה' לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.