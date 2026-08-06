שרוליק ברזל ואברימי מושקוביץ בדואט סוחף - 'וחסדיך הרבים'

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרגשת במיוחד: שרוליק ברזל, זמר החתונות המוכר והאהוב, משיק את סינגל הבכורה שלו - 'וחסדיך הרבים', בדואט מיוחד עם אברימי מושקוביץ ובליווי מקהלת מלכות. הסינגל, שמגיע בהפקתו של יונה גרף, מציע חוויית האזנה רגשית שמשלבת בין ביצוע ווקאלי מרשים לבין מסר עמוק של הודיה וביטחון בקב"ה.

את הלחן המיוחד הלחין הרה"ח ר' שייע ברויאר שליט"א, מחשובי חסידי סקווירא. הניגון זכה לפרסום רחב כאשר במעמד ההיסטורי של הכנסת ספר תורה דחצה"ק סקווירא, צהלו אלפי החסידים והודו להקב"ה על 'חסדיו הרבים' תוך בקשה ותפילה ש'אל יעזבונו נצח סלה ועד'. מאז הפך הניגון לאהוב בשמחות בית ויזניץ ובחצרות חסידיות נוספות, והגיע כעת לעולם המוזיקה המוקלטת בביצוע מרגש במיוחד.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע נפתלי לנדסמן, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. לנדסמן, שעבד עם מיטב האמנים בז'אנר החסידי, יצר סאונד שמחבר בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה מודרנית ומקצועית. את העיבוד הקולי ביצע פנחס ביכלר, שהעניק למקהלת מלכות את הנופך המיוחד שהופך את הסינגל לחוויה מוזיקלית שלמה.

הפקתו של יונה גרף כוללת צוות מוזיקלי מקצועי מהשורה הראשונה: נועם חרגול על הגיטרות, רפי דוידוב על החצוצרות, דיויד טויב ואלעזר ארנסטר באולפן ההקלטות, ויענקי כהן על המיקס. את צילום העטיפה ביצע שמואל דריי, והגרפיקה נעשתה על ידי אוליגרף. השילוב של כל האלמנטים הללו יוצר תוצאה מוזיקלית שמתאימה במיוחד לשמחות, לאירועים ולהאזנה אישית מרגשת.

דואט שמחבר דורות

הביצוע המשותף של שרוליק ברזל ואברימי מושקוביץ, שני בעלי מנגנים מוערכים בעולם המוזיקה החסידית, מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד. השילוב בין קולותיהם המיוחדים לבין הליווי של מקהלת מלכות יוצר אווירה של שמחה טהורה והודיה. המסר של 'וחסדיך הרבים' - תפילה שחסדי ה' לא יעזבונו לעולם - מתאים במיוחד לתקופה זו, ומזכיר לכל אחד מאיתנו את החיבור העמוק לבורא עולם.

הסינגל מגיע בתזמון מושלם לקראת עונת השמחות, ומצטרף לשורה של סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית. ברזל, שליווה במשך שנים רבות את שמחות החתונות, עובר כעת לשלב חדש בקריירה המוזיקלית שלו עם סינגל הבכורה המרגש הזה, שמבטיח להיות אחד מהשירים המושמעים ברחבות הריקודים בעונה הקרובה.