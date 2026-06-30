שירת המלאכים מול שירת האדם: מענדי ויזל משיק את "למעלה מהם" 

עולם החסידות והנגינה היהודית מתעטף בצלילים של קדושה והתעלות לרגל יום הילולתו של האדמו"ר האלוקי, רבינו חיים בן עטר זי"ע, בעל ה"אור החיים" הקדוש. לציון היום המיוחד, מגיש אמן הרגש מענדי ויזל סינגל חדש, עמוק ומרגש בשם "למעלה מהם" – שיר שלוקח את אחד המסרים הכי מרוממים ומחזקים של בעל ההילולא ומנגיש אותו היישר אל תוך הלב.

הסוד של האור החיים: חביבות שירת בני האדם

השיר מביא אל קדמת הבמה את דבריו הנודעים והמתוקים מדבש של האור החיים הקדוש, העוסקים במעלת השירה והתפילה של עם ישראל. על פי דבריו, אף שבורא עולם נהנה ושמח משירתם המפוארת של מלאכי השרת בשמיים ומזמרתם הזכה של הצדיקים השוכנים בגן עדן – חביבה עליו יותר מכל השירה והתודה העולה דווקא מפיהם של בני האדם כאן, בעולם הזה הגשמי.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבני האדם בוחרים לשיר, להודות ולכסוף אל הבורא דווקא מתוך הסתר פנים, התמודדויות יום-יומיות, קשיים ואמונה פשוטה – וזוהי נחת רוח שאין למעלה ממנה.

המפגש עם המשפיע והלחן שנולד מחדש: הלחן המקורי והמורכב הולחן על ידי הרב משה גרינוולד הי"ו, שביצע אותו לראשונה בין כותלי בית מדרשו. כעת, זוכה הניגון לעדנה מחודשת ולעיבוד עוצמתי, מהודק ומרגש, כאשר מענדי ויזל יוצק לתוכו את חמימותו הווקאלית המוכרת.

אחד מרגעי השיא המצמררים ביותר ביצירה הוא שילובו של קטע הגות נדיר מתוך דברי האור החיים הקדוש, המוקרא בקולו הסוחף ומלא ההשראה של המשפיע הגה"ח רבי פנחס דוד בונקר. החיבור של קולו של המשפיע אל המצע המוזיקלי מעניק לשיר רובד עמוק של קדושה ומחבר את המאזין ישירות אל רוחו הגדולה של בעל ההילולא.

הפרויקט הייחודי הזה הופק בשיתוף פעולה מיוחד עם עמותת "תורת חיים", הנושאת את הדגל של עידוד והפצת לימוד תורתו של האור החיים הקדוש בכל שכבות הציבור, ומוכיחה פעם נוספת כי המוזיקה היא הצינור הטוב ביותר לחיבור רוחני.