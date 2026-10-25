יחיאל שראן במיני-אלבום שבת חדש שישבור לכם את הלב

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר יחיאל שראן מיני-אלבום (EP) חדש וחגיגי בשם 'שבת! מעין עולם הבא'. הפרויקט כולל ארבעה שירים מקוריים המביאים לידי ביטוי את החום, הקדושה והאווירה המיוחדת של יום השבת.

את כל הלחנים בפרויקט יצר איצי וולדנר, מגדולי המלחינים במוזיקה החסידית. וולדנר, שחתום על עשרות להיטים בז'אנר, יצר פסיפס מוזיקלי סוחף ומלא נשמה המעניק לכל שיר אופי ייחודי משלו.

כדי להעניק לכל שיר גוון ואופי ייחודי משלו, גייס שראן ארבעה מעבדים מהשורה הראשונה בארצות הברית ובישראל: איצי ברי, שייע קאלר, אברומי לונגר ויהודה גלילי. השילוב בין המלחין המוכשר לבין צוות המעבדים המקצועי יוצר הפקה מוקפדת שמחברת בין עולמות של רגש לעיבודים עשירים ורעננים.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, הסינגל 'יא ס'גוט' של אושי רוזנבאום, והסינגל 'מזמור לתודה' של גבריאל סבג בשיתוף פעולה עם ניסו סלוב.

את השיר הראשון מהאלבום, 'שלום עליכם', כבר ניתן לצפות ביוטיוב. השיר זכה לעיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו מעטפת צלילית מרשימה המעניקה לשיר אופי חגיגי ומרומם.

המיני-אלבום החדש מהווה המשך למסורת עשירה של שירי שבת במוזיקה החסידית והיהודית. השילוב בין הכוח הקולי של שראן, הלחנים המקוריים של וולדנר והעיבודים המקצועיים של ארבעת המעבדים יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת השבת.