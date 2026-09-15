בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת: הזמר והיוצר ישעיהו (ישעיהו אהולה) חוזר עם סינגל רביעי בשם "Wake me up" ("תעיר אותי"). השיר עוסק במשמעות העמוקה של ההתעוררות כל בוקר מחדש, הרגע שבו אדם מתעורר ואומר "מודה אני" - תפילת התודה שאנו מודים בה לה' על שהעיר אותנו והחזיר לנו את הנשמה טהורה.
הפרויקט החדש מציע חוויה מוזיקלית שמחברת לרגע היומיומי והמיוחד של תחילת היום. ישעיהו, שביסס את מעמדו כיוצר מוכשר בסצנה המוזיקלית, בחר להתמקד הפעם בנושא שנוגע לכל אחד מאיתנו - הרגע הראשון של היום, כשאנו פוקחים את עינינו ומודים לבורא עולם על מתנת החיים.
ישעיהו - תעיר אותי
מוזיקה
את המילים והלחן יצר משה זילברברג, שהעניק לשיר את העומק הרוחני והמסר המרגש. זילברברג, שידוע ביכולתו ליצור לחנים נוגעים ללב, הצליח הפעם להעביר את משמעות התפילה "מודה אני" בצורה שמדברת ישירות אל הלב. את ההפקה המוזיקלית ביצע ארי גולדוואג, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומקצועית.
הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים - ארי פרייזר בפרויקט מפתיע עם 'קדיש' בגרסת דאנס, יידל ונמואל בדואט חי מרגש, ומאיר שטרית עם 'לאהוב אותך מחדש'. כל אחד מהשירים הללו מביא מסר ייחודי ונוגע לתקופה זו של השנה.
הבחירה לשחרר את הסינגל דווקא בתקופה זו משקפת את החיבור העמוק של ישעיהו למסורת היהודית ולערכים הרוחניים. השיר מזכיר לנו את החשיבות של הרגע הראשון בכל יום, הרגע שבו אנו מודים על החיים עצמם ועל ההזדמנות להתחיל מחדש.
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