בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת: הזמר והיוצר ישעיהו (ישעיהו אהולה) חוזר עם סינגל רביעי בשם "Wake me up" ("תעיר אותי"). השיר עוסק במשמעות העמוקה של ההתעוררות כל בוקר מחדש, הרגע שבו אדם מתעורר ואומר "מודה אני" - תפילת התודה שאנו מודים בה לה' על שהעיר אותנו והחזיר לנו את הנשמה טהורה.

הפרויקט החדש מציע חוויה מוזיקלית שמחברת לרגע היומיומי והמיוחד של תחילת היום. ישעיהו, שביסס את מעמדו כיוצר מוכשר בסצנה המוזיקלית, בחר להתמקד הפעם בנושא שנוגע לכל אחד מאיתנו - הרגע הראשון של היום, כשאנו פוקחים את עינינו ומודים לבורא עולם על מתנת החיים.

ישעיהו - תעיר אותי מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.