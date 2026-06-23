כיכר השבת
אינסטרומנטלי

הלב פועם בלי מילים: ישי אבן חיים בקאבר מרגש ל"לב לבן" של שולי רנד

מתוך אלבום נעימות מסקרן שיעלה על המדפים בחודש אב, ישי אבן חיים והלהקה שלו מעניקים פרשנות אינסטרומנטלית, עמוקה ומרגשת לאחד השירים הכי נוגעים במוזיקה היהודית. איך נשמעת הצעקה של הלב כשאין מילים שיכולות להכיל אותה? צפו והאזינו לביצוע הייחודי (סינגלים)

לב לבן, ישי אבן חיים
לב לבן, ישי אבן חיים

לפעמים, כדי להגיע הכי עמוק לתוך הלב, צריך פשוט להנמיך את המילים ולתת לצלילים לדבר. ישי אבן חיים עושה בדיוק את זה ומשיק היום (ג') סנונית ראשונה ומסקרנת במיוחד מתוך פרויקט רחב יותר שצפוי לראות אור בקרוב.

אבן חיים וחברי הלהקה שלו לקחו את "לב לבן" – הלהיט המטלטל והחשוף של שולי רנד – והפכו אותו ליצירה אינסטרומנטלית סוחפת. הגרסה החדשה שומרת על הקדושה והרגש המקוריים של השיר, אך מוסיפה להם רובד חדש, מעט שונה, שמאפשר לכל מאזין לקחת את הלחן למקום האישי שלו.

אלבום נעימות בפתח: הביצוע הנוכחי הוא יריית הפתיחה מתוך אלבום נעימות שלם של ישי אבן חיים, שצפוי לצאת במהלך חודש אב הקרוב. האלבום עתיד להביא איתו עוד מגוון עיבודים כליים ליצירות מוכרות ואהובות.

העיבוד האינסטרומנטלי של אבן חיים והלהקה מצליח לתרגם את הטקסט הנוקב של רנד לצלילים חיים, ומציע חווית האזנה ומראה ייחודית – הן עבור מי שמכיר את השיר המקורי בעל פה, והן עבור מי שמחפש יהודית איכותית, מרגיעה ומעוררת מחשבה לימי הקיץ.

מוזיקהשולי רנדשירישי אבן חיים

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