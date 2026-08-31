עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: הזמר יששכר דרור משיק סינגל חדש ומרגש - 'תפילת הבנים', שנולד מתוך רגע אישי ונוגע ללב. השיר, שהולחן על ידי יעקב כהן, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה אבהית עם מעטפת צלילית עשירה.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. יששכר שמע את הלחן לראשונה במהלך חופה שבה הופיע, כאשר שני אחיה של הכלה ביקשו לשיר שיר מיוחד שהולחן במיוחד לכבודה. כבר מהרגע הראשון שבו נחשף ללחן, התחבר אליו יששכר עמוקות וידע שזהו שיר שהוא רוצה להקליט ולהביא לקהל הרחב. הבחירה להקליט את השיר נבעה מתוך הרגש האמיתי והחיבור המיידי שחש הזמר כלפי המנגינה והמסר.

כדי להעניק לשיר את ההפקה והעיבוד הראויים לו, פנה יששכר אל דוד איכילביץ', שהפיק ועיבד את השיר בצורה יוצאת דופן. העיבוד העשיר והמרגש הפך מיד לאחד הדברים הראשונים שמושכים את תשומת לב המאזינים וזוכים לתגובות נלהבות. איכילביץ', שאחראי גם על הקלידים והתכנותים, הצליח ליצור מעטפת מוזיקלית שמשלימה את המסר העמוק של השיר.

את הלחן יצר יעקב כהן, והמילים מביאות מבט אישי וכנה על הקשר המיוחד שבין הורה לילדו. השיר מגיע מתוך 'הפרויקט של הלב', שכתבה היוצרת חגית שמחה בן צבי. המילים מעבירות תפילה אבהית נוגעת ללב, תפילה של אהבה ללא תנאי ושל תקווה לעתיד הילדים.

ההפקה המוזיקלית כוללת צוות מוכשר של נגנים ואמנים: אוריאל ויינברגר על החליל, אמיר אהרון על התופים, אריאל אהרון על הגיטרות ואבי יפרח על הבס. הקלטת השירה בוצעה באולפני David Ihilevich Studios, בעוד שהקולות הרקע בוצעו על ידי יששכר דרור עצמו ודוד איכילביץ'. במהלך השיר מצטרף גם סולן ילד - Joseph Freue, שהקלטת שירתו בוצעה באולפני Chase Kaplan Studios.

את המיקס והמאסטרינג ביצע רונן הלל, שהעניק לשיר את הצליל המלוטש והמקצועי. עיצוב הגרפי של הסינגל חתום על ידי SafdieMG. יששכר מודה במיוחד לשמואל דרור ול-Chase Kaplan על תרומתם לפרויקט המיוחד הזה.

הסינגל 'תפילת הבנים' מצטרף לשורה של שירים חדשים שמשוחררים בתקופה זו, ומציע חוויה מוזיקלית שונה - חוויה של תפילה אישית, של קשר משפחתי ושל אהבה הורית. השיר מדבר אל הלב של כל אחד מאיתנו, ומזכיר לנו את החשיבות של התפילה והקשר עם הילדים.