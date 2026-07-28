עולם המוזיקה החסידית מתרחב בימים אלו בכיוון מיוחד במינו: המוזיקאי והמעבד יצחק חיאק, יחד עם אמן הסקסופון דור אסרף, משיקים פרויקט נעימות אינסטרומנטלי חדש, שנועד לגעת בלב באמצעות מוזיקה טהורה – ללא מילים. הפרויקט, שמטרתו להעניק רגעי התבוננות ונחמה, מגיע בעיצומם של ימי בין המצרים, כשהנעימה הראשונה שנבחרה היא "ירושלים".

הבחירה בנעימה זו אינה מקרית. באמצעות הצלילים, מבקשים היוצרים לעורר געגועים, תפילה ותקווה לבניין ירושלים, ולהזכיר את הקשר העמוק שבין עם ישראל לעיר הקודש – מתוך רגשות של כמיהה וציפייה. העיבוד האינסטרומנטלי מאפשר לכל מאזין לקחת את הנעימה למקום הפנימי שלו, ללא מילים שמגבילות את הפרשנות.

שילוב כלי נגינה ייחודי

הפרויקט מציג שילוב מוזיקלי מיוחד: יצחק חיאק אחראי על העיבוד המוזיקלי, הנגינה בקלידים והתכנות, בעוד דור אסרף מעניק את הנשמה הווקאלית הכלית באמצעות הסקסופון והחליל. הביצוע המקורי כולל גם נגינה בעוד ובגיטרה, ומלווה בתופים ומיקס ומאסטרינג מקצועי שבוצע באולפני Hayak Studio.

הפרויקט מצטרף למגמה הולכת וגוברת בעולם המוזיקה החסידית, שבה יוצרים בוחרים להעניק פרשנויות אינסטרומנטליות ליצירות מוכרות ואהובות. בשבועות האחרונים ראינו מספר פרויקטים דומים, כמו הביצוע האינסטרומנטלי של ישי אבן חיים ל"לב לבן" של שולי רנד, שגם הוא התמקד במתן ביטוי מוזיקלי טהור לרגשות עמוקים.

מגמה של נעימות ללא מילים

הפרויקט של חיאק ואסרף מצטרף לסדרה של יוזמות מוזיקליות שמעניקות במה לכלי הנגינה עצמם. בדומה לניסיונות מוזיקליים שמחברים בין ניגונים עתיקים לטקסטים תפילה, גם כאן הבחירה היא לתת לצלילים לדבר בעד עצמם, ולאפשר למאזין חוויה מוזיקלית שאינה תלויה בטקסט מילולי.

הנעימה "ירושלים" זמינה כעת לצפייה והאזנה ביוטיוב, והיא מהווה את הפתיחה לפרויקט רחב יותר שצפוי להמשיך ולהתפתח בחודשים הקרובים. היוצרים מקווים שהמוזיקה תספק רגעי נחמה וחיזוק בתקופה זו של השנה, ותזכיר את הקשר המיוחד שבין עם ישראל לירושלים.