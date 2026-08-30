עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע מתנה מיוחדת לימי הרחמים: בעל המנגן יואל יושע ווייס משיק את 'הזכירו לפניו' - יצירה רוחנית עמוקה ומרגשת שנולדה מתוך שמחה משפחתית ומתוך כיסופים לימים הנוראים. הסינגל, שמגיע לרגל בר המצווה של בנו מושי נ"י, מציע חוויה מוזיקלית מיוחדת המשלבת את עומק הפיוט 'מכניסי רחמים' עם לחן חסידי סוחף.

את הלחן יצר מרדכי יואל פרידמן, שמצטרף בעצמו לביצוע בדואט קצר ומרגש במהלך השיר. השילוב בין קולו של ווייס לבין קולו של המלחין מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד ומחבר בין היוצר למבצע באופן נדיר. העיבוד המוזיקלי המושקע, שמחבר בצורה נפלאה בין זיכרון העבר לתקווה של השנה החדשה, חתום על ידי פנחס פרידמן, בעוד שההפקה הכוללת הופקדה בידיו של יהודה גלילי שגם ביצע את הקלטת הנגנים.

השיר מבוסס על מילות הפיוט המרעיד 'מכניסי רחמים' מתוך סדר הסליחות, ונפתח בתחינה אישית ונוגעת ללב במילים 'הזכירו לפניו, השמיעו לפניו' - קריאה לעורר רחמי שמיים לפתיחת שערי רצון. המסר המרכזי של היצירה נוגע בנקודה עמוקה: השיר מזכיר לפניו יתברך לא רק את זכות אבותינו, אלא גם את כל התורה והמעשים הטובים שלנו מהשנה החולפת, מתוך תפילה עמוקה שהשם יביט בהם וייתן לנו שנה טובה ומתוקה.

ברגע השיא של הרצועה, המילים 'ויחיה זרעם, שלא תאבד שארית יעקב' הופכות מתפילה שקטה להמנון חסידי סוחף של נצחיות ובקשת חיים עבור הדורות הבאים. כפי שמסר ווייס, 'הזכירו לפניו' הוא לא עוד שיר עונתי, אלא זעקה כנה שבוקעת מן הלב אל כיסא הכבוד, ומזכירה לכולנו שגם ברגעים הכי קשים - אנחנו אף פעם לא לבד. דומה במסר לדואט 'הבן יקיר' של דובי מייזלס ובנצי שטיין, גם כאן המילים נושאות עמן מסר נצחי של קרבה לבורא.

ההפקה המקצועית של הסינגל משקפת את העומק הרוחני של המילים. על הקלטת השירה עבדו משה יאקאב ופיטשע בן שמעון, שהצליחו ללכוד את הרגש האמיתי של הביצוע. המיקס והמאסטרינג חתומים על ידי ליפא בראונר, שהעניק לשיר צליל מלוטש ומרגש. עיצוב הגרפיקה והקליפ האנימציה בוצעו על ידי לאה מנדלסון, שיצרה חוויה ויזואלית שמשלימה את העומק המוזיקלי.

השילוב בין השמחה המשפחתית - בר המצווה של בנו של ווייס - לבין התקופה המיוחדת של ימי הרחמים, מעניק לשיר משמעות כפולה. זהו רגע של חיבור בין הדורות, בין האבא לבן, ובין העם היהודי לאביו שבשמיים. בדומה לפרויקט 'התעוררות' של ר' מאיר אדלר, גם כאן מדובר ביצירה שכולה תשובה מאהבה וכיסופים לימים הנוראים.

כתיבה וחתימה טובה, ושנה מלאה בישועות וברכות לכל בית ישראל.