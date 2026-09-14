יואלי פולאצ'ק משחרר 'רחמים' - השיר שיעצור אתכם לפני ראש השנה

בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר, המלחין והמפיק הווקאלי הנודע יואלי פולאצ'ק משיק את הסינגל החדש שלו - 'רחמים'. היצירה, שיצאה לאור בשעות שלפני ראש השנה, מציעה חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה, רגש וכיסופים לרחמי שמים.

פולאצ'ק, שעמד בראש מקהלת זמירות לשעבר וביסס את מעמדו כאחד המפיקים הווקאליים המבוקשים בסצנה, בחר לשחרר את השיר דווקא בתקופה זו של השנה - כשכולנו עומדים ומתחננים לפני בורא עולם שירחם עלינו. המסר המרכזי של השיר פשוט ועמוק כאחד: הקב"ה יושב על כסאו, ואנו מבקשים ממנו שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, ויכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה.

השיר מדבר ישירות אל הלב של כל אחד מאיתנו - אל הצורך העמוק ברחמים, בחיים ארוכים, בפרנסה, בשידוכים, בילדים ובכל הישועות והברכות שאנו זקוקים להן בשנה הבאה עלינו לטובה. זהו מסר שמתחבר לרגע הרוחני שבו אנו נמצאים, כשכל אחד מחפש את הדרך להתקרב לבורא עולם ולעורר את הלב לקראת יום הדין.

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מאחורי הסינגל עומד צוות יצירה מרשים. פולאצ'ק עצמו אחראי על הפתיח, הלחן וההפקה הווקאלית, שבוצעה באולפנו המקצועי של YoilyStudio. העיבוד המוזיקלי הושלם בשיתוף פעולה עם שמעון שטרולי, שגם ביצע את המיקס והמאסטרינג של השיר.

קטע הפתיחה המיוחד בוצע על ידי לייב יעקב ריגלר, והעיצוב הגרפי של העטיפה נעשה בידי שלוימי שפילמן. פולאצ'ק הקדיש תודות מיוחדות ליוסי צוויג, אברומי פולאצ'ק, חיים בלומנפלד, שלוימי זלמן הורוביץ, יוסי גולדגרב ובית הכנסת TZ על תמיכתם בפרויקט.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים שוחררו שיר חדש של ישי ריבו וזושא, סינגל אלקטרוני של מנדי פורטנוי ועוד יצירות רבות המלוות את הקהל בדרך לראש השנה.

יהי רצון שהשנה החדשה תהיה שנה מלאה ברכה והצלחה לכולם, ושבורא עולם ידון אותנו ברחמים ובחסדים.