עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: אמן הווקאל יונתן שטרן משיק דואט מרגש עם חברו הקרוב פינחס כהן - 'שערי שמיים' - שיר שנולד מתוך רגע אישי ומשמעותי במיוחד. הפרויקט, שמגיע כמחווה לחתונתו של פינחס, משלב בין שמחה אישית לתפילה כללית עבור כל מבקשי הזיווג.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. התזמון המיוחד של השחרור מעניק לשיר משמעות כפולה: חתונתו של פינחס כהן ויום הולדתו ה-35 של יונתן שטרן חלים באותו יום בדיוק. השילוב הזה הפך את הדואט המשותף לחלק מרגע מיוחד של חברות, שמחה ותפילה משותפת. כפי שמסר יונתן, הוא מבקש לאחל לפינחס ולכלתו שה' ישפיע עליהם מאוצרו הטוב שפע של ברכה, אהבה, שמחה וכל טוב, ויזכו לבנות יחד בית נאמן בישראל.

את הלחן יצר פנחס ביכלר, והמילים נלקחו מתפילת הסליחות ומתפילת נעילה - 'שְׁעָרֶיךָ הֵם דּוֹפְקִים כַּעֲנִיִּים וְדַלִּים, צָקוּן לַחֲשָׁם קְשׁוֹב יָהּ שׁוֹכֵן מְעֻלִּים, כִּי-אַתָּה רַב סְלִיחוֹת וּבַעַל הָרַחֲמִים. שַׁעֲרֵי שָׁמַיִם פְּתַח. וְאוצָרְךָ הַטּוב לָנוּ תִפְתַּח'. הבחירה במילים אלו מעניקה לשיר עומק רוחני מיוחד, תוך שילוב של תפילה אישית עם בקשה כללית.

העיבוד, הקולות וההפקה המוזיקלית חתומים על ידי יונתן שטרן בעצמו, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. גם עיצוב העטיפה והקליפ מילים בוצעו על ידי שטרן, מה שמעניק לפרויקט אופי אישי ומקיף. הביצוע המשותף של שני האמנים מעניק לשיר שילוב הרמוני מיוחד שנוגע בלב.

המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה של תפילה ותקווה. ביום גדול ושמח זה, השניים נושאים יחד תפילה עבור כל מבקשי ומבקשות הזוגיות, כי ה' יפתח את שערי השמיים ויזמן לכל אחד ואחת את הזיווג הראוי והטוב, במהרה ובשמחה. תפילה זו מצטרף אליה גם יונתן שטרן עצמו, המייחל אף הוא לזכות בעזרת ה' למצוא את הזיווג הראוי לו ולהקים בית נאמן בישראל.

הפרויקט מצטרף לשורה של דואטים מרגשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כמו הדואט ההיסטורי של דובי מייזלס ובנצי שטיין ב'הבן יקיר', והדואט המיוחד של רפאל מלול וקובי ברומר ב'השקיפה'. השילוב בין שמחה אישית לתפילה כללית הופך את 'שערי שמיים' ליצירה מיוחדת שמדברת אל כל אחד ואחת.