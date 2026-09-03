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סינגל חדש לראש השנה

יוסף גשטטנר בסינגל חדש לראש השנה: 'שופר' - הזעקה שמחברת בין תשובה לגאולה

הזמר והיוצר בשיר מקורי שכתב ולחן במיוחד לימים הנוראים • 'אשרי העם יודעי תרועה' - מהזעקה לתשובה ועד לשופר הגדול של המשיח | מסר עמוק לקראת החג (מוזיקה)

שופר

שופר

מוזיקה

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בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם ה היהודית מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר יוסף גשטטנר משיק סינגל חדש ומרגש - 'שופר'. היצירה, שנולדה מתוך חיבור עמוק למשמעות קול השופר בימים הנוראים, מציעה פרשנות מוזיקלית נוגעת ללב שמשלבת בין הזעקה לתשובה לבין הציפייה לגאולה השלמה.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. גשטטנר, שהלחין את השיר במיוחד לימים קדושים אלו, מסר כי המילים 'אַשְׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה' תמיד תפסו את תשומת ליבו. 'מה זה אומר בעצם לדעת ולהבין באמת את קול השופר?' שאל גשטטנר, ומיד הבהיר את תפיסתו: 'עבורי, השופר הוא זעקה, קריאה להתעורר, לעשות תשובה ולחזור לה'. הבחירה במילים אלו אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, וגשטטנר מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

אך השיר אינו עוסק רק בהווה. גשטטנר מעניק לו ממד נוסף של תקווה וציפייה: 'אבל יש עוד שופר שכולנו מחכים לשמוע - תְּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ'. השופר שמבשר שההמתנה לבסוף הסתיימה, שהמשיח כאן, שאנחנו מאוחדים מחדש, שיש שלום בעולם ובית המקדש שוב עומד על תילו. השילוב בין שני הממדים - הזעקה של היום והציפייה למחר - הופך את 'שופר' ליצירה ייחודית שנוגעת בנקודה הכי עמוקה של הזהות היהודית.

כפי שמסר גשטטנר: 'זה בדיוק מה שהשיר שופר עוסק בו, הזעקה שקוראת לנו לחזור בתשובה היום, והקול שאנחנו מייחלים לשמוע מחר'. המסר הכפול הזה - של התעוררות רוחנית בהווה ושל תקווה לעתיד - מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד ומדבר אל כל נפש, ללא קשר להשקפה או למוצא. גשטטנר הוסיף: 'אני מקווה שתיהנו מהשיר ושהוא יוסיף לכם עוד קצת משמעות לקול השופר בראש השנה הזה'.

השיר מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה זו, כשזמרים ויוצרים רבים בוחרים להעניק לקהל חוויה מוזיקלית מיוחדת בימי הרחמים והסליחות. בדומה לביצועו המחודש של ישעי' לברון לשיר 'שופר' ולסינגלו של בערל פיידן 'היום', גם גשטטנר בוחר להתמקד במשמעות הרוחנית של התקופה ולהעביר מסר של תשובה ותקווה דרך המוזיקה.

הסינגל 'שופר' מגיע בדיוק בזמן הנכון - כשעם ישראל עומד בפתחה של שנה חדשה ונושא תפילה לבורא עולם. הלחן והמילים שיצר גשטטנר מצליחים ליצור חוויה מוזיקלית שמחברת בין העבר להווה ולעתיד, בין הזעקה לתשובה לבין הציפייה לגאולה. זוהי יצירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר בצורה נוגעת ומרגשת, תוך שמירה על העומק הרוחני של ימי הרחמים.
ראש השנהמוזיקהאלולשופרמוזיקה יהודיתיוסף גשטטנר

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