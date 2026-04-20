קטע מתוך הראיון המלא - צילום: כיכר השבת קטע מתוך הראיון המלא | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 3:11 קטע מתוך הראיון המלא ( צילום: כיכר השבת )

סיפורו של סמל דוד מיטלמן ז"ל, לוחם גולני שנפל בקרב הגבורה במוצב כיסופים, הוא לא עוד סיפור על חייל שנפל. זהו סיפור על כוח רצון של בחור ישיבה שהחליט לנצח, על משפחה חרדית אצילית ממודיעין עילית שעמדה לימין בנה בכל מצב, ועל גבורה עילאית שמנעה טבח גדול בהרבה.

בראיון מיוחד ומרגש באולפן 'כיכר השבת', חושף אביו, הרב אברהם מיטלמן, את דמותו של דוד – הילד שלמד בישיבות הנחשבות בירושלים והפך למגיסט המצטיין של הפלוגה.

דוד מיטלמן הי"ד

"דוד היה לוחם מגיל קטן," מספר האב בערגה. "לא במובן הצבאי, אלא במובן של כוח הרצון. כשהוא החליט להתקבל לישיבה מסוימת ואמרו לו שאין לו סיכוי, הוא ישב ימים ולילות, סיכם שיעורים, למד עם חברותות בצורה יוצאת מגדר הרגיל – וניצח. את העקשנות הזו הוא לקח איתו לכל מקום." כשהגיעה תקופת הקורונה, דוד הרגיש שהוא לא מוצא את מקומו בעולם הישיבות. לאחר התייעצות עם רבנים ואנשי מקצוע, החליט להתגייס. אביו מבקש להבהיר נקודה שכאבה למשפחה מאוד: "התקשורת שמה לנו 'קשית' בתוך הדם. הציגו אותו כחייל בודד שננטש על ידי משפחתו החרדית. זה שקר וכזב. הבית היה פתוח, הקשר היה חם ויומיומי. גם כשהוא ביקש להירשם כחייל בודד מסיבותיו הטכניות, עשינו זאת בליווי רבני ובתמיכה מלאה." 20 דקות של חירוף נפש בכיסופים ביום שמחת תורה, דוד כלל לא היה אמור להיות בעמדת השמירה. הוא התנדב להחליף חבר חולה בשער של מוצב כיסופים. בשעה 06:30, כשהחלו האזעקות ומאות מחבלים החלו לשטוף את הגדרות, ניתנה לו פקודה בקשר: "דוד, כנס פנימה למיגונית, אין לך סיכוי מולם". אך דוד, ברוח הגבורה של גולני ובנחישות שאפיינה אותו מילדותו, ענה: "מה הפירוש להיכנס פנימה? אני נשאר פה להגן. זה התפקיד שלי". במשך 20 דקות ארוכות, תחת אש תופת, תפעל דוד את המאג (מכונת הירייה) שלו וחיסל עשרות מחבלים. הוא מנע מהם להתקדם לעבר המגורים ולחטוף חיילים, ונתן זמן קריטי לחבריו להתארגן בתוך המוצב. דוד נפל בקרב רק לאחר שירה את הכדור האחרון בשרשרת הפעולה שלו. בזכותו, הטבח במוצב ובקיבוץ כיסופים הסתיים עם מספר נפגעים נמוך בהרבה ממה שתכננו המרצחים.

בהלוויתו של דוד מיטלמן הי"ד ( צילום: יהודה גליקמן )

"באנו במיוחד לכיכר השבת כי יש לנו להכיר הטוב, כי הם היחידים בכלי התקשורת שסיקרו את הלוויה של דוד הבן שלנו, ונסגר לנו איזה מעגל מאוד חשוב...

"הקדוש ברוך הוא רצה שנשמח"

אחד הרגעים המצמררים בראיון הוא התייחסותו של האב ליום הנפילה. "עבורנו זה לא 'השביעי באוקטובר' ולא 'השבת השחורה'. זה שמחת תורה," הוא אומר בביטחון של מאמין. "היינו בבית הכנסת במודיעין עילית, לא שמענו אזעקות ולא ידענו כלום. הקדוש ברוך הוא רצה שנמשיך לחגוג, שלא נהיה בחרדה ובמתח. רק במוצאי החג הבנו שמשהו קרה."

האב מספר על הנהגת החסד שליוותה אותם גם ברגעים הקשים, על הנס שבזכותו הצליחו להביא את דוד לקבורה עוד באותו יום שלישי לפני השקיעה – למרות העומס הנורא בבתי העלמין באותו שבוע – ועל המעגל שנסגר כאשר גילו שבדיוק באותו יום נולד תינוק שנקרא על שמו, דוד.

המסר לציבור: "שהכל נהיה בדברו"

בסיום דבריו, פונה הרב מיטלמן בבקשה לקהל הצופים והקוראים של 'כיכר השבת': "אנחנו מתחזקים בנקודה אחת – ברכת 'שהכל נהיה בדברו'. לכוון לפחות פעם אחת ביום, בכוס הקפה הראשונה, שכל מה שקורה בעולם – גם הנסיונות הקשים – הכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא. הוא מנהל את העולם, ואנחנו סומכים עליו ב-100%."

לעילוי נשמתו של הגיבור סמל דוד מיטלמן ז"ל, שמסר נפשו על קידוש השם ועל הצלת עם ישראל.