"מה יהיה כאן בעוד 20 שנה?" חברי הפאנל מתנבאים • צפו

מה יקרה כאן בעוד עשרים שנה? השאלה הזו, שהופנתה למשתתפי פאנל מיוחד במסגרת ספיישל "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, הציתה עימות חריף וחשפה תהום אידאולוגית שספק אם ניתן לגשר עליה. בתיעוד בלעדי שלא שודר, התיישבו סביב שולחן אחד נציגי זרמים שלא נפגשים בדרך כלל: ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה), ח"כ לשעבר מוסי רז (מרצ), יו"ר להבה בנצי גופשטיין, צוריאל קריספל לשעבר רה"ע אלעד (ש"ס), איש "הפלג הירושלמי" הרב יונה מרצבך, ורב הקהילה הרב גיא אלאלוף.

הרב יונה מרצבך פתח בחזון אמוני ברור: "אני לא נביא, אבל אני מסתמך על דברי הנביאים. בעוד 20 שנה אני מקווה שהמשיח כבר יהיה פה, בית המקדש בנוי והעם חוזר בתשובה". הרב מרצבך לא הסתפק בציפייה לגאולה והזהיר מפני השפעות חיצוניות: "התפקיד שלנו הוא להיזהר מכל שמץ של חנפנות או שיתוף פעולה עם תהליכים של זליגה מהתורה לכיוון הציונות והחילוניות".

התגובה הדרמטית ביותר הגיעה מכיוונו של מוסי רז. בצעד שעורר סערה סביב השולחן, הצהיר איש השמאל: "אני לא נביא, אבל יש כמה דברים שאני יודע בוודאות. אחד - המשיח לא יבוא". למרות הקביעה הזו, רז חזה מגמה דמוגרפית ברורה: "ישראל תהיה יותר חרדית מהיום, והחרדים ישתלבו יותר בחברה, כולל בצבא ובמשטרה". רז אף סיפר על מפגשיו עם נשים חרדיות המשרתות ב-8200 ועל השינוי שמתחולל בשטח.

ח"כ יצחק פינדרוס בחר לתקוף את תחזיות הכלכלנים והמומחים. "אמרו לנו לפני 20 שנה שכשהחרדים יגדלו הכלכלה תקרוס - והיא לא קרסה", אמר פינדרוס. הוא הצביע על המערכה הביטחונית כהוכחה להנהגה שמימית: "מי חלם שיגמר באיראן כמו שזה נגמר? מי חלם על מה שקרה עם חיזבאללה? השליחות שלנו היא לשמור על עולם הישיבות, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. מי שלא רואה את זה הוא עיוור".

בנצי גופשטיין חיזק את הקו האקטיביסטי: "היהודים תמיד אומרים שיהיה טוב, אבל זה תלוי בנו. אם נעשה טוב - יהיה טוב. אני מקווה שבעוד 20 שנה נבנה את בית המקדש ונצא מהתיבה אל הגאולה".

צוריאל קריספל הביע תקווה לניצחון "השכל הישר" של התורה, שיאחד את המחנות, בעוד הרב גיא אלאלוף סיכם בנימה חריפה כלפי הציבור החילוני: "אני מקווה שהישראלים יהיו יותר תורניים ושהאפיקורסים שהקימו את המדינה יאבדו מכוחם. הם מרגישים רע כי 'הזיזו להם את הגבינה', אבל אנחנו נמשיך לבנות את בית המקדש".

הדיון, שהתנהל בטונים גבוהים אך שמר על רמה של שיח ישיר, מספק הצצה נדירה למאבק על דמותה של ישראל בעשורים הקרובים - בין חזון הגאולה והתבדלות התורה, לבין מציאות של שילוב חברתי וחילוניות עקבית.

