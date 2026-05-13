בעוד עיני העולם כולו נשואות לביג'ין, שם מקיים הנשיא דונלד טראמפ פסגה דרמטית עם נשיא סין שי ג'ינפינג, בישראל גובר החשש כי תוצאות המפגש עלולות להשפיע ישירות על ביטחונה של המדינה. לטיסה של טראמפ הצטרפו בכירי הכלכלה העולמית, מאילון מאסק ועד מנכ"ל אנבידיה.

בראיון מיוחד לאתר 'כיכר השבת', מנתח סא"ל (במיל') ד"ר שי הר-צבי, ראש התחום הבינלאומי והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) באוניברסיטת רייכמן, את המשמעויות הגלובליות והמקומיות של המהלך.

"טייוואן תמורת איראן?"

אחת השאלות המרכזיות שעלו בראיון היא האם סין, שמובילה את הציר האנטי-אמריקני הכולל את רוסיה ואיראן, תסכים להפעיל את השפעתה על טהרן כדי להביא לפריצת דרך במו"מ התקוע.

"אני מאוד בספק", אומר ד"ר הר-צבי. "הפערים בין טראמפ לאיראנים גדולים מאוד. גם אם סין תרצה להשפיע, היא נשענת על נפט מוזל מאיראן. בנוסף, נשאלת השאלה מה יהיה המחיר? האם טראמפ יהיה מוכן לוותר על אינטרסים בטייוואן תמורת לחץ סיני על איראן? לטראמפ יש נטייה ללכת עם החזקים, אבל טייוואן היא נכס אסטרטגי וטכנולוגי (ייצור השבבים הגדול בעולם) שקשה לראות אותו מוותר עליו בקלות".

איראן עם הגב לקיר: המחסור בתרופות והלחץ הפנימי

ד"ר הר-צבי מתאר מצב כלכלי קטסטרופלי באיראן כתוצאה מהסנקציות והמצור הכלכלי. "מוצרים שעלו שקל אחד עולים היום 100 שקלים. יש מחסור חמור בתרופות, גם לילדים, כפי שנחשף אפילו בטלוויזיה האיראנית הממלכתית. המשטר נמצא עם הגב לקיר, אבל הם זוכרים את הטבח שהם ביצעו באזרחים בינואר 2026 – האכזריות של המשטר היא זו שמחזיקה אותו כרגע".

לדבריו, טראמפ נמצא תחת לחץ זמן אדיר מבית. "יש לו את בחירות האמצע בעוד חצי שנה, המונדיאל שייפתח ביוני, חגיגות ה-250 לארה"ב ביולי, והאינפלציה שמשתוללת בגלל מחירי הדלק. הבייס הרפובליקני מגיע לתחנת הדלק ולא אוהב את מה שהוא רואה. הלחץ הזה עלול לדחוף את טראמפ לפתרון מהיר מדי".

האזהרה לישראל: הסכם הוא "תעודת ביטוח" לטהרן

בסיום הראיון, ד"ר הר-צבי מטיל פצצה ומסביר מדוע, בניגוד למה שניתן לחשוב, הסכם עם איראן בעת הזו עלול להיות הרסני לישראל:

"עדיף לישראל שלא יהיה הסכם בכלל מאשר הסכם רע", הוא קובע נחרצות. "הסכם ביניים של 'עמוד אחד' לא ייתן מענה אמיתי לקווים האדומים של ישראל. המשטר האיראני הבין שהגרעין הוא תעודת הביטוח שלו, והוא לא יוותר על העשרת האורניום והתשתיות".

הסכנה הגדולה ביותר, לפי הר-צבי, היא המגבלה המדינית: "הסכם נותן לאיראן תעודת ביטוח מפני מהלכים ישראליים. ברגע שיש הסכם חתום בין המעצמות לאיראן, היכולת של ישראל לפעול צבאית או מדינית מול טהרן הופכת למורכבת וכמעט בלתי אפשרית. במצב כזה, הבעיה פשוט נשארת לפתחנו, כשאיראן חזקה וחסינה יותר".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!