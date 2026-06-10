רב״ט י׳ בראיון לאולפן כיכר' צפו רב״ט י׳ בראיון לאולפן כיכר' צפו 10 10 0:00 / 6:59

חניך בקורס מפקדי כיתות (מ"כים) של חטיבת החשמונאים התראיין ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר' וסיפק הצצה לשגרת ההכשרה והפעילות המבצעית שבה משתתפים חניכי הקורס בימים אלו ביהודה ושומרון.

לדבריו, במסגרת קורס המ"כים משולבים החניכים גם בפעילות מבצעית בשטח. "יש שבועיים של פעילות מבצעית כחלק מהקורס. אנחנו עושים פעילות התקפית ופעילות הגנתית, חיפוש אמצעי לחימה ומעצר מבוקשים", אמר. הוא הסביר כי עיקר הפעילות מתבצעת בשעות הלילה. "הפעילות ביהודה ושומרון היא בעיקר בלילה, כדי ליצור את גורם ההפתעה. לפני הפעילות מתכננים את ההגעה ואת כל שלבי הביצוע, ואז יוצאים בלילה למשימה". כשנשאל באילו משימות נתקלים הכוחות בשטח, השיב כי מדובר בין היתר באיתור אמצעי לחימה ובמעצר מבוקשים על בסיס מידע מודיעיני. "מודיעים לנו על אמצעי לחימה שמוחבאים בצירים או בכפרים ועל מבוקשי חקירה, ובהתאם לכך פועלים", סיפר.

לוחמי חטיבת חשמונאים בפעילות ( צילום: דובר צה"ל )

בריאיון התייחס גם לשירותו המבצעי טרם יציאתו לקורס המ"כים. לדבריו, שירת עם גדודו בגבול לבנון, תחילה במוצב זרעית ובהמשך במוצב מגן יואב.

"היינו במוצבים בגזרה וביצענו פעולות שיבוש נגד פעילות חיזבאללה לכיוון ישראל, וגם איתור אמצעי לחימה במרחב", אמר.

בהמשך נשאל על השיח הציבורי סביב סוגיית גיוס חרדים והאם הוא מגיע גם לחיילים בשטח. "יש שיח קטן בין החברים, אבל בסוף כל אחד עושה מה שהרב שלו אומר. אני דיברתי עם הרב שלי והוא המליץ לי להתגייס, אז התגייסתי", השיב.

הלוחם סיפר כי אינו נוהג בדרך כלל להסתובב במדים מחוץ לבסיס, אך לדבריו הוא נתקל בעיקר בתגובות חיוביות. "כשפוגשים אותי באופן אישי, התגובות בדרך כלל חיוביות", אמר.

אחד הנושאים שעליהם הרחיב היה חשיבותם של מפקדים חרדים במסגרת החטיבה. לדבריו, במהלך הכשרתו פיקדו עליו בתחילה מפקדים מהציונות הדתית ובהמשך גם מפקדים חרדים.

"בסוף חרדי צריך מפקד חרדי. יש הרבה דברים קטנים וניואנסים שמפקד חרדי מבין מתוך ההיכרות שלו עם העולם שממנו החיילים מגיעים", אמר.

לוחמי חטיבת חשמונאים ( צילום: דובר צה"ל )

הוא הוסיף כי אחת ממטרותיו היא להמשיך במסלול הפיקודי. "כרגע אני רוצה להיות מ"כ, ובהמשך אולי גם לצאת לקצונה. הייתי רוצה לפקד על טירונים מהרגע שהם מגיעים לצבא ועד שהם הופכים ללוחמים".

בסיום הריאיון ביקש להעביר מסר קצר לציבור ואמר: "תתפללו עלינו שנצליח.