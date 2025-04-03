כיכר השבת
לאחר החסימה בגלל שריפה: כביש 1 לכיוון מזרח נפתח מחדש  

כביש מספר 1 לכיוון מזרח נחסם מוקדם יותר לתנועה על ידי משטרת ישראל בגלל שריפה שפרצה בסמוך | כעת הודיע כב"ה על פתיחת הכביש (חדשות, בארץ) 

(צילום: כב"ה)

כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם מוקדם יותר לתנועה על ידי משטרת ישראל בעקבות שריפה שמשתוללת באזור מושב בן-נון, כך הודיע כב"ה. לפני זמן קצר הוחלט על פתיחת הציר.

לפי הודעת כב"ה, שלושה צוותים עמלים לכבות את השריפה ומנסים למנוע ממנה להתפשט. בעקבות בעירה פעילה על הכביש, וסכנה לשאיפת עשן, הוחלט מוקדם יותר כאמור לחסום את הכביש.

מדוברות כב"ה נמסר: "3 צוותים מתחנת איילון ומסוק פועלים כעת בשריפת שטח פתוח בסמוך למושב בן נון. הצוותים פועלים ב-3 גזרות ומנסים לתחם את הבעירה. בגלל השפעת העשן הכבד והבעירה על התנועה, נעצרה התנועה בכביש 1 לכיוון מזרח".

לפני מספר דקות הודיעה כב"ה על פתיחת הכביש: "כביש 1 לכיוון מזרח התנועה נפתחה לתנועה. המסוק סיים את פעולותיו בשטח, צוותי הקרקע עדיין עובדים במקום על מנת להגיע לכיבוי סופי, כרגע השריפה מתוחמת".

(צילום: כב"ה)
(צילום: כב"ה)
(צילום: כב"ה)
(צילום: כב"ה)

