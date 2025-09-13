ראש הממשלה נתניהו ידוע ביכולתו הייחודית להעביר מסרים מבלי לומר אותם באופן מפורש. הדבר בא לידי ביטוי גם בשבוע שעבר, כאשר בכל המסרים הרשמיים שפורסמו - הן באלו של ראש הממשלה והן באלו שפרסם צה"ל, לא הוזכרה המילה 'קטאר' מסיבות מובנות, למרות שישראל לקחה אחריות מפורשת על עצם התקיפה.

מאז התקיפה הדרמטית וההיסטורית בקטאר ביום שלישי האחרון, בישראל ובארה"ב דנים בשאלה אחת: האם התקיפה הצליחה - או שמא כשלה.

בימים האחרונים גברה ההערכה כי התקיפה אכן נכשלה, ובכירי חמאס הצליחו להימלט מהגורל המר שעוד ממתין להם לפעם הבאה.

בחמאס ניסו לספק נרטיב איסלאמי ל"נס ההצלה", כאשר לדבריהם בכירי ארגון הטרור התאספו לתפילה בחדר צדדי בדיוק בזמן שישראל תקפה, על סמך הטלפונים שהושארו בחדר האסיפה.

מבלי להיכנס לשאלה אם תפילת מחבלי בני ישמעאל אכן הצילה אותם מגורל מר, הערב (מוצאי שבת) הודה נתניהו בעקיפין בכישלון המשימה.

עוד עולה מדבריו של נתניהו שישראל לא מתחרטת על הפעולה, ואף מתכוונת לחזור עליה במידת הצורך, מסר שצפוי להבהיל את הקטארים שעדיין בהלם מהחוצפה הישראלית שנחתה היישר על הווילה בדוחא.

וכך כתב הערב נתניהו - בחשבון האיקס שלו:

"למנהיגי הטרוריסטים של חמאס המתגוררים בקטאר לא אכפת מתושבי עזה. הם חסמו את כל ניסיונות הפסקת האש כדי למשוך את המלחמה ללא סוף". ואז הוסיף נתניהו בלשון עתיד - "להיפטר מהם - יסיר את המכשול העיקרי לשחרור כל בני הערובה שלנו ולסיום המלחמה", לשון הודעת נתניהו.

העובדה שראש הממשלה השתמש בשפה האנגלית להעברת המסר גם היא בעלת משמעות לא קטנה. נתניהו מעביר בכך לעולם כולו שגינה באופן חריף במיוחד את התקיפה הישראלית בדוחא, את המסר הבא: אם צריך, נעשה זאת שוב.