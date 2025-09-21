כיכר השבת
הכרה במדינה פלסטינית? מרב מיכאלי: "זו תגובה מנומסת" - וכך הגיב יאיר גולן

אפילו ראשי השמאל הקיצוני, אלו שדוגלים בשלום עם הפלסטינים, גינו את ההכרה החד-צדדית במדינת פלסטין, אם כי עם הסתייגות | כך הגיב יאיר גולן, וכך הגיבה מרב מיכאלי (חדשות) 

יאיר גולן (צילום: ערוץ כנסת)

בישראל זועמים על המהלך החד-צדדי של מדינות הכתר; בריטניה, אוסטרליה וקנדה, בהכרתם במדינה פלסטינית חסרת הממשל וחסרת הגבולות.

אפילו השמאל הקיצוני בישראל, זה שדוגל בשלום עם שכנינו הפלסטינים, גינו את המהלך ויחסו אותו לכישלון של נתניהו.

הגדילה לעשות חברת הכנסת מרב מיכאלי שטענה כי מדובר ב"תגובה מנומסת", לא פחות, של מדינות המערב שמכירות כיום דה-פקטו בממשל חמאס כבעל השליטה בפלסטין.

וכך היא כתבה:

"‏מעבר לכל דבר אחר, רצף ההכרות במדינה פלסטינית לוקח את כל תשומת לב מהחטופים.

‏כל ראשי המדינה האלה שמכירים במדינה פלסטינית יודעים שזה לא יקים מדינה פלסטינית. זאת פשוט הדרך היחידה שלהם לקרוא קריאת חירום - די למלחמה הארורה הזאת, די להתנהלות המשיחית החד צדדית, די להפוך פוטנציאל לשלום ושגשוג למוות והרס, חוסר יציבות וחוסר ביטחון.

זאת דרכם המנומסת של ראשי מדינות שכן מתנהגים לפי מה שמקובל, להגיד - ישראל מנוהלת ע״י עבריינים כושלים שפועלים לפי גחמות פוליטיות קצרות טווח והרסניות לעתיד המדינה והאזור."

בניגוד למיכאלי, יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן אכן גינה את המהלך וכתב:

״הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית היא כישלון מדיני חמור של נתניהו וסמוטריץ - מהלך הרסני לביטחון ישראל.

זהו תוצר ישיר של ההפקרה המדינית של נתניהו: סירוב לסיים את המלחמה והבחירה המסוכנת בכיבוש ובסיפוח.

מדינת ישראל חייבת רגל מדינית חזקה שמסיימת את המלחמה משחררת את החטופים ומבטיחה ביטחון דורות קדימה.

סוגיית המדינה הפלסטינית המפורזת יכולה וצריכה להיות חלק מהסדר אזורי רחב שמובילה ישראל ושמבטיח את האינטרסים הביטחוניים שלנו - זה מה שנעשה כשנחליף את הממשלה המסוכנת הזו.״

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב בתגובה להכרה במדינת פלסטין כי "ההכרה החד צדדית של בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית היא אסון מדיני, זה צעד גרוע ופרס לטרור. ממשלה ישראלית מתפקדת יכולה הייתה למנוע את זה. בעבודה חכמה ורצינית, בשיח מדיני מקצועי, בהסברה נכונה. הממשלה שהביאה עלינו את האסון הבטחוני הנורא בתולדותינו, מביאה עלינו עכשיו גם את המשבר המדיני החמור אי פעם".

