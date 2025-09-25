שני בני אדם נהרגו וכ-13 נפצעו בדרגות שונות בתאונת דרכים קשה שהתרחשה מוקדם יותר היום (חמישי) בכביש 5 באזור השרון.

לפי הדיווחים הרשמיים בזירה, בתאונה היו מעורבים מיניבוס, משאית וכלי רכב, כאמור בתום פעולות הצלה נאלצו הכוחות לקבוע את מותם של שניים.

מדיווח ראשוני עולה כי התאונה התרחשה כאשר שלט חוצות נפל ישירות על המיניבוס, הנהג לא שרד את הפציעה הקשה.

מכב"ה נמסר: "חילוץ לכודים מתאונת דרכים בין מיניבוס למשאית במחלף גלילות. סמוך לשעה 14:30 התקבלו מספר קריאות למשל"ט מחוז דן על תאונת דרכים בין מיניבוס למשאית בצומת גלילות ברמת השרון. צוותי לוחמי האש פועלים לחילוץ לכודים ופצועים."

מאיחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני בזירת תאונה קשה בכביש 5 סמוך למחלף הכפר הירוק.

ישראל ביטון וישראל פרץ חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב הסעות ומספר כלי רכב. עוברי אורח סיפרו כי התאונה אירעה לאחר שנפל ממשאית חפץ מברזל (שילוט חוצות) במשקל כבד על רכב הסעות. למרבה הצער נקבע מותו של נהג הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה לשמונה שנפצעו באורח בינוני וקל. כוחות כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה".

ממד"א נמסר עדכון לתאונה בכביש 5 סמוך למחלף הכפר הירוק. "לאחר ביצוע בדיקות רפואיות חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 40 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים איכילוב, שיבא בתל השומר, בלינסון ומאיר, 12 פצועים, בהם: 1 אנוש, אישה כבת 30 תוך כדי פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית, 3 קשה, מהם: אישה בת 24 מחוסרת הכרה עם חבלת ראש, צעיר וצעירה כבני 20 עם חבלות בראש ובגפיים ו- 8 במצב קל."

כאמור, למרבה הצער, לפני מספר דקות נקבע מותה של הפצועה שהוגדרה אנוש.

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים של מד"א תומר גוסמן, סיפר:

"קיבלנו דיווח על רכב מיניבוס עמוס בנוסעים שנפגע בתאונת דרכים, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו שמדובר בתאונת דרכים קשה, המיניבוס היה עם פגיעות פח קשות. התחלנו במיון ראשוני לפצועים, גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 30 שפונתה תוך כדי פעולות החייאה ול-3 נוסעים שנפצעו באורח קשה. 8 נוסעים נוספים שהיו במיניבוס נפצעו באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבתי החולים תוך המשך טיפול רפואי."

ממשטרת ישראל נמסר:

"בוחני תאונות דרכים במחוז תל אביב פתחו כעת בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 5 סמוך למחלף הכפר הירוק, במעורבות רכב הסעות ומשאית.

על פי גורמי רפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותם של שני אנשים במקום שזהותם טרם נקבעה. בנוסף, מהמקום פונו 11 פצועים בדרגות פציעה שונות.

ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, ביצע במקום הערכת מצב לכוחות.

כאמור, בוחני תאונות הדרכים של מחוז תל אביב פתחו בחקירת נסיבות התאונה במהלכה נעצר נהג המשאית בן 28 תושב כפר מנדא לאחר פעילות לאיתרו.

הסדרי תנועה:

כביש 5 מחלף הכפר הירוק למזרח 3 נתיבים מתוך 4 חסומים, הנהגים מתבקשים לא להגיע למקום ולנהוג בדרכים חלופיות.