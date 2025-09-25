חיל האוויר הישראלי פתח היום (חמישי) בסדרת תקיפות על בירת הטרור החות'ית, צנעא, בתגובה לירי הכטב"ם לעיר אילת אמש (ראש השנה), כתוצאה מכך נפצעו כעשרים ישראלים, שניים מהם במצב קשה.

לפי דיווחים מתימן עולה כי הדי פיצוצים עזים נשמעו בצנעא המשמשת כעיר בירה של השלטון החות'י. בנוסף דווח על מסכי עשן המיתמרים לשמיים שנצפו מכל אזורי העיר. בכלי תקשורת ערביים ציינו כי באופן כמעט מסורתי, התקיפה הישראלית מתבצעת במקביל לנאומו של מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י. התנהלות דומה של ישראל נצפתה גם כלפי חיזבאללה בנאומיו של חסן נסראללה, ומאוחר יותר בזמן נאומיו של מחליפו נעים קאסם. כך או כך, בסעודיה מדווחים על לא פחות מ-11 תקיפות שכוונו נגד ארגון הטרור החות'י. משבר היסטורי: איטליה וספרד ילוו את משט הטרור בספינות מלחמה דניאל הרץ | 13:54 כתב אישום מזעזע: כך ניסתה הכלה להטביע בים את חמותה החולה דוד הכהן | 15:58 לפי דיווח של הכתב מוטי קסטל, בצנעא הותקפו מתחמי אחסנת כטב"מים, מחנה ביטחון פנים, ומחנה של המטכ"ל החות'י. שר הביטחון ישראל כ"ץ לקח אחריות על התקיפה ומסר:

כ"ץ בזמן התקיפה ( צילום: אריאל חרמוני משרד הביטחון )

הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החות'י בצנעא במסגרת מבצע "חבילה עוברת".

צה"ל תקף מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החות'י, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חות'ים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח.

כמו שהבטחתי אתמול - מי שפוגע בנו ייפגע שבעתיים."

מדובר צה"ל נמסר בתגובה:

"צה"ל השלים גל תקיפה רחב נגד מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בצנעא שבעומק תימן.

עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.

בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.

התקיפות בוצעו נוכח התקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל.

מנגנון הביטחון והמודיעין, הוא אחד ממנגנוני ביטחון הפנים של שלטון הטרור החות'י, הלוקח חלק בפעולות טרור ותורם באופן ישיר לקידום פעילויות צבאיות נגד מדינת ישראל המערערות את היציבות במזרח התיכון. כמו כן, עוסק בדיכוי מתנגדי המשטר תוך שימוש בבתי כלא פוליטיים ועינויים.

המחנות הצבאיים שהותקפו משמשים את שלטון הטרור לאחסנת אמצעי לחימה וכן עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה.

השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינת מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, יוציא לפועל פעולות התקפיות נוספות בקרוב למול החות'ים, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש."

צפו בתיעוד מתימן.