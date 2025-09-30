הרופא היה בהלם: זה מה שנמצא בסנטרו של הילד בן החמש 

דרמה בחדר המיון לילדים: ילד בן חמש הובא על ידי הוריו כשהוא סובל מחתך מדמם בסנטר, לאחר שלדבריהם נפל על שולחן שבור.

בדיקת אולטרסאונד שנערכה ליד מיטתו העלתה חשד לגוף זר בעומק הרקמה, וצילום רנטגן אישר את הממצא המפתיע – בורג קטום באורך כשני סנטימטרים שננעץ בתוך הסנטר.

הבורג הוצא בשלמותו בפעולה משולבת של מומחי מחלקת הילדים ואף אוזן גרון, ולאחר מכן נתפר הפצע. מנהל המחלקה, פרופ' יעקב גניזי, ציין: "בפעולה מתואמת עם מומחי אף־אוזן־גרון במרכז הרפואי בני ציון הוצא הבורג בשלמותו, ולאחר מכן נתפר הפצע." בהמשך הדגיש כי המקרה ממחיש את חשיבות הערנות הרפואית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות כמו POCUS, שכן ללא בדיקתו המדויקת של ד"ר בשיר נסראללה קיים חשש שהבורג היה נותר סמוי ועלול היה לגרום לזיהום קשה ואף לסיכון ממשי.

ד"ר נסראללה עצמו הוסיף: "הרגע בו זיהינו את הממצא החריג היה דרמטי. חשוב להבין שגם פצע שנראה שגרתי עלול להסתיר סיכון משמעותי. החיבור בין צוות מיומן לאמצעי אבחון מתקדמים איפשר לנו לאתר את הבורג ולהוציאו בבטחה."

מהמרכז 'בני ציון' נמסר כי הילד התאושש במהרה ושוחרר למחרת לביתו במצב טוב וללא סיבוכים.