משט הטרור "סומוד" עושה את דרכו לחופי עזה וצפוי להגיע כבר מחר, כשעל סיפונן של כחמישים ספינות נמצאים לפי הערכות כאלף פעילים פרו-פלסטינים. בישראל הוחלט שלא לאפשר להם להגיע ליעד - בשום אופן, ובצה"ל השלימו ביממה האחרונה את ההכנות להשתלטות על הספינות. כוחות חיל הים נפרסו מראש וערוכים לפשיטה, ולאחר המעצר יועברו הפעילים לידי יסמ"ג מג"ב ושב"ס שכבר הועמדו בכוננות.

לפי דיווח בישראל, חלק מהספינות יחולטו כחוק על ידי הצבא, בעוד אחרות יוטבעו בשטח לאחר שהפעילים יפונו מהן.

בדרג המדיני מבהירים שאין שום כוונה לשנות את המדיניות שנקבעה בעבר - המשט לא ייכנס לרצועה. אחת הסיבות לכך היא החשש שאישור כזה יוביל לארגון משטים נוספים ואף גדולים יותר, נוסף על דאגה לחיי המשתתפים עצמם שעלולים למצוא עצמם בעיצומה של זירת מלחמה.

המשט הזה נחשב לגדול ולמורכב ביותר שנע לכיוון עזה עד היום. לצדו הפליגו בשבועות האחרונים גם ספינת מלחמה ספרדית וספינה טורקית, כשעל פי דיווחים האחרונה הפעילה כטב"ם מעל השיירה. בצה"ל לא מצפים להתערבות ישירה של כלי השיט הזרים, אך לוקחים בחשבון את הממד המדיני הרגיש.

מלבד ההיבט המבצעי, ההיערכות בישראל מתמקדת גם בזירה התקשורתית. מדובר באירוע בעל פוטנציאל נפיץ מבחינה הסברתית, ועל כן משרד החוץ ודובר צה"ל מכינים מסרים ותדרוכים. הפעילים מצדם טוענים כי מערכות הקשר שלהם שובשו לאורך הדרך וכי אלמונים השתלטו עליהן והשמיעו שירים. בישראל בחרו שלא להתייחס לטענות הללו.

המשט יצא לדרך מברצלונה, בהשתתפות פעילים מארגונים פרו-פלסטיניים שונים. בין השמות הבולטים נמצאת גרטה טונברג, פעילת האקלים לשעבר, שכבר נעצרה בעבר במשט קודם וגורשה מישראל. מאז תחילת ההפלגה הצטרפו ספינות נוספות והגדילו משמעותית את היקף המשט.

במערכת הביטחון מזכירים כי חיל הים הצליח לבלום בעבר משטים קטנים יותר, בהם ספינות "מדלין" ו"חנדלה", אך מדגישים שהפעם מדובר באתגר מסוג אחר – גם בשל המספר הרב של המשתתפים וגם בשל כמות הספינות שישתתפו בו. בכל מקרה, בישראל מבהירים כי חיל הים מתורגל היטב לאירועים מסוג זה ויידע להתמודד גם עם חמשים ספינות המנסות לחדור את הגבול הימי הישראלי.