( צילום: חברת לסר )

חברת לסר מודיעה על החזרה יזומה של ביצי אומגה 3 בשל הזנת תרנגולות מטילות בתערובת מזון המיועדת להאכלת עופות פטם ואסורה להאכלת תרנגולות מטילות.

בתערובת נמצאה רמה גבוהה של תכשיר מאדוראמיצין החורג מהרמה המותרת בחוק ועשוי לסכן את בריאות הציבור. להלן פרטי המוצר: שם המוצר: ביצי אומגה 3 משווקות על-ידי לסר חותמת על גבי הביצה מספר 7200 התאריך האחרון לשיווק המופיע על גבי האריזה הוא 8.10.25, 11.10.25 או 12.10.25 גודל אריזה: אריזת 12 ביצים גודל ביצה: M, L הציבור מתבקש שלא לצרוך את הביצים ולפנות למוקד החברה.

הביצים הבעייתיות ( צילום: חברת לסר )

יצוין שהחברה פועלת להסרה מיידית של המוצרים מהמדפים.

החברה הודיעה כי ההודעה הינה בתיאום עם שירות המזון והשירותים הוטרינריים במשרד הבריאות וחקלאות.

יודגש כי הריקול הוא רק לביצי אומגה שיש עליהן חותמת עם המספר לעיל והתאריך האחרון לשיווק הוא אחד התאריכים המצוינים לעיל. אם אין חותמת עם המספר הספציפי הזה על הביצה – ניתן לצרוך את הביצים ואין צורך לפנות למוקד.

"חברת לסר מתנצלת על אי הנעימות שנגרמה לצרכנים ומדגישה שהודעה זו אינה משפיעה על יתר מוצרי החברה."