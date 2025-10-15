מטוסו של שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' נאלץ לנחות נחיתת חירום בבריטניה ביום רביעי, לאחר שסדק נתגלה בשמשת תא הטייס במהלך הטיסה חזרה מבריסל לארצות הברית.

הגסת', ששב מכינוס שרי ההגנה של נאט"ו, היה על סיפון מטוס הצי האמריקני מסוג C-32A, כאשר הטייסים זיהו את הסדק והחליטו לשנות מסלול בהתאם לנהלי בטיחות בינלאומיים.

דובר הפנטגון, שון פארנל, מסר כי "במהלך הדרך חזרה ממפגש נאט"ו בבריסל, מזכיר המלחמה הגסת' נאלץ לבצע נחיתה בלתי מתוכננת בממלכה המאוחדת בעקבות סדק בשמשת המטוס. הנחיתה בוצעה לפי הנהלים וכל הנוסעים, כולל השר, בטוחים ושלמים".

לפי דיווחים מאתרי מעקב טיסות, המטוס שידר במהלך הדרך קוד חירום 7700 והונמך לגובה של כעשרת אלפים רגל מחשש לירידת לחץ במטוס. לאחר מכן פנה צפונה ונחת בבסיס חיל האוויר המלכותי מִילדהול שבמחוז סאפוק, המשמש לעיתים את חיל האוויר האמריקני לשהייה ותדלוק.

גורמים במשרד ההגנה מסרו כי נבדקת הסיבה לסדק, אך בשלב זה לא ברור אם מדובר בליקוי טכני, מאמץ מבני או פגיעה חיצונית. לצדו של מטוס השר טס גם מטוס גיבוי מדגם C-17, שנחת באותו הבסיס וצפוי להמשיך את המסע עם הגסת' וצוותו לאחר בדיקה הנדסית של המטוס הפגוע.

הגסת' עצמו התייחס לתקרית בציוץ ברשת X וכתב בקצרה: "הכול בסדר. תודה לצוות הטיסה המצוין שלנו."

האירוע אירע שעות ספורות לאחר שהגסת' סיים בבריסל סדרת דיונים עם שרי ההגנה של נאט"ו, שבהם הדגיש את מחויבותה של וושינגטון ליציבות באירופה ואת אזהרתו כלפי רוסיה. הוא הצהיר כי ארצות הברית "תטיל מחיר" על מוסקבה אם תמשיך לחסום את מאמציו של הנשיא טראמפ לקדם הסדר שלום באוקראינה, וכי משרד המלחמה האמריקני "מוכן לפעול בדרכים שרק ארצות הברית מסוגלת להן".

בעקבות הנחיתה נותר הגסת' בבריטניה למשך שעות אחדות עד להשלמת הבדיקות הביטחוניות והטכניות, ולא דווח על שיבושים משמעותיים בלוח הזמנים שלו.