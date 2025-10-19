ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש היום (ראשון) מבית המשפט לאפשר לו להעיד מחר ומחרתיים במשך שעה וחצי בלבד.

בלשכת ראש הממשלה נימקו את הבקשה ב"פגישה מדינית דחופה" שתוכנה, לדברי עורכי דינו, יימסר לשופטים במעטפה סגורה בשל שיקולי רגישות ואבטחה.

גם ביום שלאחר מכן, ציינו שם, נקבעו פגישות ודיונים מדיניים שאינם ניתנים לדחייה.

בית המשפט קיבל את הבקשה והודיע על ביטול הדיונים. בהודעת בית המשפט נמסר כי ההחלטה התקבלה גם "מטעמים אישיים של אחד מחברי ההרכב".

נתניהו הודיע בנוסף כי לא יוכל להמשיך בעדותו ביום רביעי או חמישי, מאחר שבאותם ימים צפוי לביקור בארץ סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, וכן יתקיים טקס כניסתו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

מחר צפויים לנחות בישראל השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, אך לא נמסר אם זו אחת הפגישות שאליהן רמז נתניהו כשהגדיר את לוח הזמנים כ"מדיני דחוף". השניים צפויים לשוחח עם מקביליהם הישראלים בנושא עזה והחשש מפני קריסת הפסקת האש ברקע ההפרות של חמאס.