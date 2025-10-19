סיכום יום לחימה: דובר צה"ל מפרסם את תיעודי התקיפות בעזה 

דובר צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעודים ממספר תקיפות שביצע היום חיל האוויר נגד כוחות חמאס, לאחר ההפרות הרבות של ארגון הטרור ותקיפת הנ"ט בה נפלו שני לוחמי צה"ל.

לפי ההודעה, צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, תקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר ובארטילריה, עשרות מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת אש מוקדם יותר היום.

בין המטרות שהותקפו, אתרים לאחסון אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות ששימשו מחבלים לפעילות טרור, עמדות ירי, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

כמו כן, צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר ועם יותר מ-120 חימושים, תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חמאס באורך של שישה קילומטרים. התוואי שימש את ארגון הטרור חמאס לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

לפי דיווחים בישראל, תוואי המנהרות היה ברפיח ואך לפני ימים שהו בו חטופים.

צה"ל סיים את הודעתו ומסר כי "ארגון הטרור חמאס הפר הבוקר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש. צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".