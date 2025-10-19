כיכר השבת
מנהרה ותשתיות

סיכום יום לחימה: דובר צה"ל מפרסם את תיעודי התקיפות בעזה 

דובר צה"ל פרסם הערב תיעודים ממספר תקיפות שביצע היום חיל האוויר נגד כוחות חמאס, לאחר ההפרות הרבות של ארגון הטרור ותקיפת הנ"ט בה נפלו שני לוחמי צה"ל (חדשות) 

1תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעודים ממספר תקיפות שביצע היום חיל האוויר נגד כוחות חמאס, לאחר ההפרות הרבות של ארגון הטרור ותקיפת הנ"ט בה נפלו שני לוחמי צה"ל.

לפי ההודעה, צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, תקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר ובארטילריה, עשרות מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת אש מוקדם יותר היום.

בין המטרות שהותקפו, אתרים לאחסון אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות ששימשו מחבלים לפעילות טרור, עמדות ירי, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

כמו כן, צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר ועם יותר מ-120 חימושים, תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חמאס באורך של שישה קילומטרים. התוואי שימש את ארגון הטרור חמאס לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

לפי דיווחים בישראל, תוואי המנהרות היה ברפיח ואך לפני ימים שהו בו חטופים.

צה"ל סיים את הודעתו ומסר כי "ארגון הטרור חמאס הפר הבוקר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש. צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חטופיפ ברפיח?? עד לפני כמה ימים?? חשבתי שרפיח מזמן בידינו.
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר