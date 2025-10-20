פחות משבוע לאחר שחזרו עשרים החטופים הישראלים האחרונים מעזה, כבר נבחנת עמידותו של ההסכם שהוביל לשחרורם.

אמש, הפר חמאס את הסכם הפסקת האש כשתקף את לוחמינו והרג שניים מהם, השם ייקום דמם, אולם ההצלחה המיוחסת לנשיא טראמפ תימדד ככל הנראה בטווח הארוך.

מאחורי המהלך עמדו לא דיפלומטים אלא שני אנשי עסקים: סטיב ויטקוף, חבר קרוב של הנשיא טראמפ, וחתנו, ג'ארד קושנר שחזר לאחרונה לעסוק בסוגיות הבוערות לאחר חודשים ארוכים של ניתוק מהמתרחש בבית הלבן, לכל הפחות למראית עין.

הנשיא מינה אותם לאחר חודשים של ניסיונות כושלים להביא לסיום המלחמה שנמשכה כשנתיים מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

כשהנשיא שאל את קושנר על סיכויי ההצלחה, הוא השיב בביטחון: "100%. והוא אמר לי, 'למה אתה כל כך בטוח?' ואמרתי, 'אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו להיכשל'."

ויטקוף הוסיף: "כל הזמן חשבנו לעצמנו – קו הסיום הזה? קו הסיום הזה הוא על הצלת חיים."

קושנר וויטקוף סיפרו כי ניהלו את המשא ומתן כמו עסקת נדל"ן גדולה, בשילוב הבטחות, לחצים אישיים וערבויות שהוצגו בשם טראמפ.

"רצינו שהחטופים ישתחררו, רצינו הפסקת אש אמיתית ששני הצדדים יכבדו," אמר קושנר. "היינו צריכים למצוא דרך להכניס סיוע הומניטרי, ולכתוב מסמך שיטפל בחמישים שנה של משחקי מילים טיפשיים שכולם שם רגילים לשחק."

אולם בתחילת ספטמבר הכול כמעט קרס. ישראל תקפה בקטאר בניסיון לחסל את הנהגת חמאס, ובן של ראש צוות המשא ומתן של הארגון נהרג. "התעוררנו בבוקר וגילינו שהיה את המתקפה הזו," נזכר ויטקוף. "שנינו הרגשנו קצת נבגדים." טראמפ, כך לדבריהם, הגיב בזעם.

"אני חושב שהוא הרגיש שהישראלים קצת איבדו שליטה, והגיע הזמן להיות מאוד תקיף ולעצור אותם מלעשות דברים שלא משרתים את האינטרסים שלהם בטווח הארוך," אמר קושנר.

הפגיעה במתווכים הקטרים ערערה את התהליך כולו. "איבדנו את האמון של הקטרים," אמר ויטקוף. "חמאס ירד למחתרת, והיה קשה מאוד להגיע אליהם." הפתרון הגיע ביוזמת טראמפ, שכפה על נתניהו להתקשר לקטאר ולהתנצל.

"ההתנצלות הזו הייתה חייבת לקרות," אמר ויטקוף. "הנשיא אמר לו: 'אנשים מתנצלים'." נתניהו הקריא את נוסח ההתנצלות מהחדר הסגלגל, וטראמפ העניק לקטרים ערבויות ביטחוניות חדשות. בהמשך הכריז: "היום הוא יום היסטורי לשלום."

לאחר מכן התבררה נקודת המפנה. "הרעיון היה לשכנע את כולם שהחטופים כבר לא נכס עבור חמאס אלא נטל," סיפר ויטקוף.

קושנר הסביר: "מה חמאס הרוויח מהחזקת החטופים? עשרות אלפי פלסטינים נהרגו, חצי מהרצועה חרבה. מה הייתה התועלת?"

כדי להבטיח את התחייבות חמאס, טראמפ התיר לויטקוף ולקושנר לפגוש ישירות את נציגי הארגון – צעד חריג בנורמות הדיפלומטיות.

"הנשיא אמר לנו: 'נעמוד מאחורי ההסכם. לא נאפשר לאף צד להפר אותו'," סיפר ויטקוף. במהלך הפגישה בקהיר ניהל שיחה אישית עם מנהיג משלחת חמאס, חליל אל חיה שאיבד את בנו בתקיפה הישראלית. "אמרתי לו שגם אני איבדתי בן, וששנינו חברים במועדון נורא – הורים שקברו ילדים," אמר ויטקוף, שבנו אנדרו מת.

קושנר הוסיף: "כשסטיב והוא דיברו על הבנים שלהם, זה הפסיק להיות משא ומתן עם ארגון טרור – זה היה שני בני אדם שגילו זה לזה פגיעות."

ההסכם שהושג קבע שחמאס ישחרר את כל החטופים שנותרו בחיים בתוך 72 שעות מרגע כניסת הפסקת האש לתוקף, בתמורה לשחרור כאלפיים אסירים פלסטינים. ויטקוף וקושנר צפו מקרוב ביישומו, ואף ביקרו בעזה מיד לאחר מכן.

"זה נראה כמעט כאילו פצצה גרעינית התפוצצה שם," תיאר קושנר. "ואז אתה רואה אנשים חוזרים אל ההריסות כדי להקים אוהל על המקום שבו עמד הבית שלהם. זה עצוב מאוד." כשנשאל אם מדובר בג'נוסייד, השיב: "לא, לא."

ויטקוף תמך בו ואמר: "בהחלט לא. התנהלה שם מלחמה." באותו לילה הופיעו בכיכר החטופים בתל אביב, שם הזכיר ויטקוף את טראמפ והקהל הריע, אך כשציין את שמו של נתניהו – נשמעו שריקות בוז. "זה מה שהם מרגישים," אמר.

"אני לא מרגיש כך. אני חושב שהוא ניווט את ארצו דרך נסיבות קשות מאוד." קושנר פנה לקהל ואמר: "השביעי באוקטובר היה בשבילי יום שובר לב. מאז הלב שלי לא שלם. אבל אני רוצה לראות את הסבל נגמר גם עבור האנשים בעזה, שרובם חוו את זה בלי אשמה אישית."

לאחר מכן הוסיף: "המסר העיקרי שלנו למנהיגות בישראל הוא שאם באמת רוצים לשלב את ישראל במזרח התיכון, צריך לעזור לעם הפלסטיני לשגשג." השניים התייחסו גם לביקורת על ניגודי עניינים בשל קשריהם העסקיים עם מדינות המפרץ.

קושנר דחה זאת: "אף אחד לא הצביע על מקרה שבו סטיב או אני פעלנו שלא לטובת אמריקה. אנחנו כאן כדי לעשות טוב. סטיב ואני לא נהיה מעורבים במתן חוזים או החלטות עסקיות בעזה."

ויטקוף הוסיף: "אני כבר לא בעסקים. כמו ג'ארד, אני לא מקבל שכר ומשלם את כל הוצאותיי בעצמי." כשנשאלו על תחושת הסיפוק לאחר שחרור החטופים, אמר ויטקוף: "הייתי נרגש. חשבתי לעצמי – אם ביום שבו איבדתי את בני בבית החולים היו מתקשרים ואומרים לי 'הוא חי', זו הייתה אותה תחושה. ההורים האלה קיבלו את השיחה הזו – הילדים שלהם חזרו."