שרים בממשלה פנו לנשיא: תחון את ראש הממשלה בנימין נתניהו

שרי הממשלה פנו במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה שיחון את ראש הממשלה בנימין נתניהו ויסיים את הסאגה הפוליטית-משפטית שנמשכת מדי הרבה זמן.

בין היתר, כתבו שרי הליכוד להרצוג כי "בעיני ציבור עצום, המשפט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא משפט נגד מחנה שלם בעם. משפט שעצם קיומו פוגע במעמדה של מדינת ישראל בעולם. בימים גורליים אלה, נודעת חשיבות עצומה להמשך הנהגת הספינה בין משברים וגלים גבוהים בידי ראש הממשלה."

הכותבים הדגישו במכתבם כי "מעל הכל אדוני הנשיא, כפי שהודגש בתחילת הדברים, אתה היחיד אשר מתוקף תפקידו, מעמדו וסמכותו שיכול להניע מהלך עמוק ומשמעותי של איחוי, ריפוי ופיוס. ימים היסטוריים אלו גם הביאו הזדמנות גדולה לתקן ולהוביל לאחדות על דרך של שימוש בסמכותך.

העם כולו מבקש שתקום כלביא, תעשה מעשה ותרקום אחדות אמיתית בעם ישראל".

כזכור, במהלך נאומו, פנה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הישראלי וביקש ממנו לחון את ראש הממשלה נתניהו.

"אולי תיתן חנינה לנתניהו? זה לא היה מתוכנן, אבל אני באמת מחבב את האיש הזה. הוא היה אחד המנהיגים הטובים ביותר בתקופת מלחמה – וסיגרים ושמפניה? למי אכפת?" הקהל הגיב בצחוק ומחיאות כפיים.

כעת נראה כי שרי הממשלה מנסים לקדם את המהלך באופן רשמי, ברקע ההישגים הגדולים שהביא ראש הממשלה במהלך שתי שנות המלחמה הקשות.