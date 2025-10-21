זו המרוויחה הגדולה של עסקת החטופים - וזה לא טוב לישראל 

טורקיה הפכה את מעורבותה בהסכם עזה של דונלד טראמפ להזדמנות לחיזוק מעמדה האזורי.

במשך שנים נחשבו קשרי אנקרה עם חמאס למכשול בוושינגטון, אך הפעם הם הפכו לנכס דיפלומטי. חמאס, שהתנגד תחילה לאולטימטום האמריקאי לשחרור החטופים, התרצה רק לאחר שטורקיה, שהארגון רואה בה פטרון פוליטי, פנתה אליהם בהמלצה לקבל את התכנית.

טראמפ שיבח את השפעתו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, ואמר כי מדובר בבן ברית מהימן שמוכן תמיד לסייע. החתימה של ארדואן על מסמך ההסכם העניקה לטורקיה דחיפה משמעותית במאמציה לשוב למרכז הבמה במזרח התיכון, תוך התבססות על השפעה מדינית היסטורית והפנייה לנרטיב של מנהיגות עות’מאנית.

אנקרה מנסה לנצל את ההצלחה המדינית גם מול ארצות הברית, בקידום נושאים כמו מכירת מטוסי F-35, הקלה בסנקציות שהוטלו עליה והתקדמות באינטרסים הביטחוניים שלה בסוריה, כולל לחץ על כוחות SDF הכורדיים להשתלב בצבא הסורי. מומחים מעריכים כי אם מערכת היחסים החיובית עם טראמפ תימשך, טורקיה עשויה להשתמש במומנטום הזה כדי לפתור מחלוקות ישנות עם וושינגטון.

ההסכם, שנחתם בשארם א־שייח' ב-13 באוקטובר, העניק לטורקיה מעמד מפתח ככוח סוני מוביל באזור, על אף חששות ישראל ומדינות ערב יריבות. ראשי חמאס קיבלו את הפסקת האש לא רק מתוך כניעה אלא גם ובעיקר בלחץ עצום של תיווך מתמשך, מצוקה הומניטרית וציבור מותש.

בעוד שרבים שואלים אם ההסכם מהווה צעד ראשון לקראת פתרון מדיני רחב יותר, טורקיה ושותפותיה הערביות מציינים כי אין בו מפת דרכים למדינה פלסטינית. ארדואן הבהיר כי העדיפות היא הפסקת אש מלאה, העברת סיוע ושיקום הרצועה, אך לא ניתן לראות בו מסלול ברור לפתרון הסכסוך הארוך טווח. בכך, ההסכם מחזק את מעמדו של ארדואן במרכז הבמה האזורית, כמי שמנצל כל משבר להרחבת השפעתו.