בית המשפט הורה היום (ראשון) על שחרורם למעצר בית של ארבעת הנאשמים בהצתת פחים סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, לאחר יותר מארבעים ימי מעצר. בהחלטתו קבע השופט מרדכי בורשטיין כי אף שמדובר ב"קיצוניים שבקיצוניים", רמת המסוכנות שנשקפת מהם "נמוכה יחסית", בהתאם להערכת שירות המבחן, למרות התכתבויות מסמרות שיער שנחשפו בחקירה.

ארבעת הנאשמים – עמוס דורון, שמואל ראובני, אייל גילר ומארק פויגל – ישהו במעצר בית מלא תחת פיקוח הדוק. ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת הפרקליטות שביקשה להותיר את פויגל במעצר, בטענה שמדובר ב"התארגנות עבריינית מתוכננת ומוקפדת, בעלת ממד של איום על שלטון המדינה". בדיון הציג נציג הפרקליטות, עו"ד אסף סוויסה, את חומר הראיות וטען כי הארבעה "פעלו באופן מאורגן, תכננו את הצתת הפחים, ניסו לשבש את החקירה ואף תיאמו את המעשה באמצעות קבוצת וואטסאפ שנמחקה מיד לאחר מכן".

לדברי סוויסה, הנאשמים התחפשו, כיסו את פניהם וזרקו בגדים לאחר המעשה כדי להקשות על איתורם. הוא הקריא מתוך התכתבויות שהצליחו החוקרים לשחזר: "רבותיי, לצערי עולים רמה – מבקש לקיים תדריך פיזי. כל מי שבידיו בקבוקים של 1.5 ליטר, חשוב שיביא הערב לתדריך", כתב פויגל בקבוצה. בהודעה אחרת נכתב: "לא לפזר בטירוף במקום היעד. חשוב שהערכה תפעל ותתניע את הרוטב", כאשר "הרוטב" שימש ככינוי לחומר התבערה. לאחר ביצוע ההצתה כתב פויגל: "היה אקט אגרסיבי. מקווה שזה יהיה אימפקט ומסר – שסביבתו של ראש הממשלה מתחילה באמת לבעור, בכך הבסטיליה מתפרקת".

השופט בורשטיין אמר בהחלטתו כי אף שהמעשים חמורים ונעשו על רקע אידיאולוגי, יש לבחון את הנסיבות שנוצרו מאז. "המלחמה הסתיימה, ויש לשקול את הניואנסים", אמר. "גם אם מדובר במעשים חמורים ביותר, יש לבחון אם המדינה עומדת על עמדתה, במיוחד כששירות המבחן מצביע על מסוכנות נמוכה שניתן לאיינה באמצעות פיקוח הדוק".

עורכי הדין של הנאשמים הודו כי קיימות ראיות לכאורה לעבירות המיוחסות, אך טענו כי הארבעה הם אנשים נורמטיביים ללא עבר פלילי, וכי מדובר במעידה חד-פעמית. עו"ד גבי לסקי אמרה כי "יש צורך ברפורמה שתמנע מצב שבו עצורים ממתינים מעל חודש רק בגלל עומס בשירות המבחן". עו"ד גבריאל פורט מהסנגוריה הציבורית הוסיף כי מדובר בתופעה רחבה: "אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם במעצר ממושך בגלל בירוקרטיה. המחוקק קבע בבירור – אם אפשר להשיג את מטרת המעצר באמצעים חלופיים, אסור להשאיר אדם מאחורי סורג ובריח".

פורט הסביר כי בעבירות הצתה קיימת חזקה של מסוכנות, אך כשהנאשמים נטולי עבר פלילי והפיקוח הדוק, אין הצדקה למעצר ארוך. לדבריו, "המעשה אמנם חמור, אך כשברור שלא יחזרו עליו, אין סיבה שלא להשתחרר בתנאים מגבילים".

על פי החלטת בית המשפט, שלושת הנאשמים הראשונים ישהו במעצר בית בפיקוח אלקטרוני, בעוד החלטה על גורלו של פויגל תישאר בעיכוב ביצוע עד ה-28 באוקטובר בשעה 16:30, כדי לאפשר למדינה לשקול ערעור.