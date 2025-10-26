רוכב קורקינט חשמלי שנסע בפראות תוך סיכון ממשי לחייו ולחיי משתמשי הדרך בכביש 375 צור הדסה , נעצר - בזכות פעילות משטרתית שהתנהלה מהאוויר ומהקרקע.

במהלך פעילות מבצעית יזומה של היחידה האווירית במשטרת ישראל בשיתוף סיירת האופנועים של מחוז מרכז, לשמירה על חיי משתמשי הדרך , זוהה רוכב הקורקינט כשהוא נוסע במהירות מופרזת, חוצה קו לבן רצוף, נכנס לנתיב הנגדי ומבצע עקיפות מסוכנות – וכל זאת ללא קסדה.

הרוכב, שסיכן את עצמו ואת הציבור, נעצר והובא לחקירה.

במשטרה מדגישים: "נהיגה פזיזה וחסרת אחריות על גלגינוע עלולה להסתיים באסון. האכיפה תימשך במטרה לשמור על שלום הציבור וביטחונו בכל דרך."

צפו בתיעוד.