תיעוד חריג: מכות ואלימות קשה בחדר המיון של בית החולים 'מאיר'

משטרת ישראל הודיעה אחר הצהריים כי שוטרי מחוז מרכז עצרו היום (ראשון) תושב קלנסואה בחשד לתקיפת עובד קבלה במרכז הרפואי מאיר, ככל הנראה על רקע טיפול בבן משפחתו.

שוטרי תחנת כפר סבא עצרו תושב קלנסואה בשנות ה-20 לחייו בחשד לתקיפת צוות רפואי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא.

עפי גורמי רפואה, עובד הקבלה במקום נחבל בראשו וקיבל טיפול במקום, כאשר החשוד בתקיפה נעצר והועבר לתחנה.

"בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבחן המשטרה בהמשך הבאתו לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרו", הודיעה המשטרה.

בעקבות התקיפה, משרד הבריאות פרסם הודעה בה מסר כי הוא "מגנה בתוקף כל גילוי של אלימות כלפי אנשי צוות רפואי ונוקט במדיניות של אפס סובלנות כלפי התופעה החמורה הזו.

המשרד מוביל בשנתיים האחרונות מהלך תקיף למיגור האלימות במערכת הבריאות: הוצבו שוטרים בכל בתי החולים הכלליים, קודמה חקיקה להחמרת הענישה נגד תוקפים, הוקצו משאבים משמעותיים גם למרכזים לבריאות הנפש ולמרפאות הקהילה, ונפתח “קו חם” לדיווח על אירועים דרך מוקד קול הבריאות. במקביל פועל במטה המשרד “דסק” ייעודי למעקב אחר כלל האירועים והליכי האכיפה."

מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: ״אלימות כלפי אנשי צוות רפואי היא קו אדום. לא ניתן להשלים עם תופעה שבה מי שמקדישים את חייהם להצלת אחרים חשופים לאיומים, קללות ותקיפות.

המסר ברור, לא תהיה סובלנות, לא תהיה הבנה, ולא יהיו הנחות. כל מקרה מטופל במלוא החומרה.

צוותי הרפואה זכאים לביטחון מוחלט במקום עבודתם, ומשרד הבריאות ימשיך לפעול ביד קשה ובשיתוף המשטרה כדי להבטיח זאת.״

המרכז הרפואי ת״א איכילוב הודיע כי הוא "מגנה בתוקף את אירוע האלימות במרכז הרפואי מאיר, ורואה בחומרה כל פגיעה באנשי צוות רפואי וכל אלימות באשר היא.

אנחנו מחזקים את ידי עמיתנו בביה״ח מאיר ומאחלים החלמה מהירה לאיש הצוות שנפגע בתקרית החמורה.

אנו קוראים לרשויות האכיפה למצות את הדין כנגד הפוגע ולפעול ביד קשה כנגד אירועי אלימות, שאין להם מקום במערכת הבריאות".