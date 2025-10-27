כיכר השבת
איבדה את עוברה

החות'ים בלחץ: עובדות או"ם נעצרו בחשד לריגול עבור ישראל - אחת מהן במצב קריטי

שלושה עובדי או"ם נעצרו בימים האחרונים בשטח שבשליטת ארגון הטרור האיראני בתימן, בחשד לריגול עבור ישראל, בהן שתי נשים| בחודש האחרון הגבירו החות'ים את קצב המעצרים כנגד גורמים הקשורים למערב ופועלים במדינה, בחשד ל"ריגול" | לפי דיווח בארה"ב, אחת העובדות איבדה את עוברה ונמצאת במצב קשה מאוד (חדשות) 

החות'ים בהפגנת כוח (צילום: החות'ים)

המורדים החות'ים בתימן עצרו שלושה עובדים מקומיים של האו"ם, בהם שתי נשים, בטענה כי ריגלו למען ישראל, כך נמסר ממקור ביטחוני בארגון המורדים.

לפי הדיווח, שתי נשים העובדות בתוכנית המזון העולמית נעצרו מבתיהן בבירה שבשליטת , ואיש צוות נוסף מהארגון נעצר באותו לילה. לדברי המקור, "לשירותי הביטחון והמודיעין בצנעא יש רשימה של אנשים החשודים בשיתוף פעולה עם האויב הישראלי והאמריקאי".

אחת מאותן נשים שנעצרו נמצאת במצב קריטי לאחר שאיבדה את עוברה מוקדם יותר החודש.

המעצרים מצטרפים לגל רחב של פעולות דומות נגד עובדי או"ם וארגונים בינלאומיים אחרים. מוקדם יותר השבוע נעצרו שבעה עובדים מקומיים נוספים של האו"ם באשמה דומה, ולפני כשבוע פשטו המורדים על מתחם האו"ם בצנעא, החזיקו בו עשרים אנשי צוות – מתוכם חמישה עשר זרים – ושחררו אותם כעבור זמן קצר.

לפי נתוני האו"ם שפורסמו ביום שישי, מאז 2021 נעצרו בידי החות'ים חמישים וחמישה מעובדיו. מנהיג המורדים, עבד אלמאלכ אלחות'י, טען בעבר כי סוכנויות או"ם ובהן תוכנית המזון ויוניסף עוסקות ב"פעילות ריגול תוקפנית", ואף האשים חלק מהן במעורבות בתקיפה אווירית ישראלית באוגוסט, שבה חוסל ראש ממשלת המורדים.

לפי דיווחים מתימן, ארגון הטרור החות'י נמצא במצב הקשה ביותר שלו מזה שנים, בין היתר בעקבות פגיעות של צה"ל במנועיו הכלכליים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר