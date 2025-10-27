המורדים החות'ים בתימן עצרו שלושה עובדים מקומיים של האו"ם, בהם שתי נשים, בטענה כי ריגלו למען ישראל, כך נמסר ממקור ביטחוני בארגון המורדים.

לפי הדיווח, שתי נשים העובדות בתוכנית המזון העולמית נעצרו מבתיהן בבירה צנעא שבשליטת החות'ים, ואיש צוות נוסף מהארגון נעצר באותו לילה. לדברי המקור, "לשירותי הביטחון והמודיעין בצנעא יש רשימה של אנשים החשודים בשיתוף פעולה עם האויב הישראלי והאמריקאי".

אחת מאותן נשים שנעצרו נמצאת במצב קריטי לאחר שאיבדה את עוברה מוקדם יותר החודש.

המעצרים מצטרפים לגל רחב של פעולות דומות נגד עובדי או"ם וארגונים בינלאומיים אחרים. מוקדם יותר השבוע נעצרו שבעה עובדים מקומיים נוספים של האו"ם באשמה דומה, ולפני כשבוע פשטו המורדים על מתחם האו"ם בצנעא, החזיקו בו עשרים אנשי צוות – מתוכם חמישה עשר זרים – ושחררו אותם כעבור זמן קצר.

לפי נתוני האו"ם שפורסמו ביום שישי, מאז 2021 נעצרו בידי החות'ים חמישים וחמישה מעובדיו. מנהיג המורדים, עבד אלמאלכ אלחות'י, טען בעבר כי סוכנויות או"ם ובהן תוכנית המזון ויוניסף עוסקות ב"פעילות ריגול תוקפנית", ואף האשים חלק מהן במעורבות בתקיפה אווירית ישראלית באוגוסט, שבה חוסל ראש ממשלת המורדים.

לפי דיווחים מתימן, ארגון הטרור החות'י נמצא במצב הקשה ביותר שלו מזה שנים, בין היתר בעקבות פגיעות של צה"ל במנועיו הכלכליים.