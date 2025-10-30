עיתון "הארץ" הודיע היום (חמישי) על סיום העסקתו של העיתונאי חיים לוינסון, לאחר שהתברר כי קיבל מאות אלפי שקלים מחברה בבעלות שרוליק איינהורן, המעורב בפרשת "קטרגייט". לפי הדיווח שפורסם בעיתון עצמו, הסכום המצטבר שהועבר ללוינסון בין השנים 2019 ל-2024 עומד על לפחות 200 אלף שקל, וזאת בזמן שעבד כעיתונאי במערכת.

עורך "הארץ", אלוף בן, עדכן את עובדי המערכת כי כבר לפני כמה חודשים נערכה עם לוינסון שיחת בירור בעקבות מאמרים שפרסם. לדבריו, באותה שיחה נשאל לוינסון האם קיבל תמורה כלשהי מגורם חיצוני, ובכללם איינהורן, והשיב בשלילה. בן הוסיף כי בימים האחרונים הגיעו לידי כתב העיתון בר פלג מסמכים המעידים על קשרים כלכליים בין חברת "פרספשן" של איינהורן לבין חברה שבבעלות לוינסון. בעקבות זאת, הוזמן העיתונאי לשיחה נוספת ובה הודה כי קיבל כספים החל משנת 2019.

בתגובתו לדברים אמר לוינסון: "בשנת 2019, כדי לא להעלות לי את השכר בעיתון, אלוף בן עורך 'הארץ' אישר לי לעשות עבודות מהצד. עבדתי בסמכות וברשות במגוון חלטורות ועבודות צד בתשלום: השתתפות בכנסים כמו של פורום קהלת, פאנלים בטלוויזיה, הרצאות, רדיו וכתיבת צללים עבור אנשים וארגונים".

הוא הוסיף כי חלק מעבודותיו נעשו עבור איינהורן: "בין היתר, שימשתי ככותב צללים ומאמרים של חברי שרוליק איינהורן במערכות בחירות שהוא עבד בהן בבלקן. אני עומד מאחורי העבודות שביצעתי, כולן משעממות, מתועדות וממוסמכות. העיסוק מהצד עם איינהורן הסתיים באמצע 2024 כשהתחלתי להגיש תוכנית שבועית בטלוויזיה. כל הכתיבה שעשיתי לא הייתה קשורה בשום צורה לעבודה העיתונאית שלי".

בהמשך דבריו התייחס לוינסון לחשדות נגד איינהורן בפרשת קטרגייט. לדבריו, "גם אותי תפסה פרשת קטר בהפתעה. לא ידעתי שאיינהורן נותן שירותים גם לקטר, והאמת שכעסתי מאוד. אילו ידעתי על הקשר, הייתי מנצל אותו כדי לקבל סיפורים וחומרים מהקטרים. בטח רתחתי על ההדלפה לבילד, במקום לעיתון הארץ".

הוא הדגיש את עמדתו כלפי קטר: "אמרתי את דעתי לו בפרטי, כמו שאמרתי בפומבי: קטר היא דיקטטורה איסלאמית, לא הייתי עובד למענה כמו שלא הייתי עובד למען סין, פוטין, או הפלנגות בסודן. זה שיפוט מוסרי. לא פלילי".

בהצהרה נוספת ציין לוינסון כי הוא מצר על התנהלותו: "טעיתי טעות חמורה עליה אני מבקש להתנצל. טעיתי בכך שלמרות שהפסקתי את הקשר לא שילבתי גילוי נאות מלא. אמרתי את דעתי בעניין קטר והחקירה. אני מאמין בנכונות דעתי בפרשת קטר, שנוגעת גם לאנשים שאני מתעב, אבל הייתי צריך להציב לעצמי סטנדרט עיתונאי הרבה יותר גבוה שלא יחשבו שדעתי מוטה ממשהו. כשלתי ואני מתנצל על כך".

בסיום דבריו הדגיש לוינסון כי מעולם לא היה מעורב בעבודה כלשהי למען קטר: "מעולם לא ביצעתי עבודה עבור קטר וכאמור גם לא ידעתי על הקשר בין איינהורן לבינם. ביקרתי את קטר – והדברים מתועדים ומצולמים – איפה שהיה צריך לבקר, ושיבחתי איפה שהיה צריך לשבח".

העיתון "הארץ" סיכם את הודעתו בקביעה כי העסקתו של לוינסון הסתיימה לאלתר בעקבות הממצאים החדשים.