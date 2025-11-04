יש לכם רכב מ-2023 ומעלה? ייתכן שבקרוב תקבלו פטור מטסט  

רפורמה חדשה שמקדם משרד התחבורה מבקשת לשנות את כללי מבחני הרישוי לרכבים חדשים: במקום טסט שנתי, רכב חדש ייבדק לראשונה רק אחרי שלוש שנים, ולאחר מכן אחת לשנתיים – עד גיל שבע.

במשרד אומרים כי מדובר במהלך שנועד להפחית בירוקרטיה ולהתאים את תדירות הבדיקות למערכות הבטיחות המתקדמות שקיימות ברכבים החדשים. אך במוסכים, במכוני הרישוי ובמשטרה מזהירים: מדובר בצעד שעלול לפגוע בבטיחות בדרכים.

בדיון שהתקיים היום בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת הציגה עינת סגל, מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה, את עיקרי התוכנית. לדבריה, הרפורמה תחול על רכבים ממודל 2023 ואילך, כולל רכבי ליסינג, אך לא על רכבי השכרה. "ברכבים חדשים, שאנחנו בטוחים שהם בטוחים, אין צורך לבדוק כל שנה. בדקנו גם את נתוני הנסועה – אין הבדל משמעותי בין רכבים פרטיים לליסינג", אמרה סגל, אך ציינה כי המהלך עדיין בשלב גיבוש.

יו"ר הוועדה, ח"כ מיכאל ביטון, ביקש שמשרד התחבורה יבחן גם את המרחק שהרכב נוסע בפועל, ולא רק את גילו. לדבריו, רכב ישן שנסע מעט עלול להיות במצב טוב יותר מרכב חדש שנוסע עשרות אלפי קילומטרים בשנה. ביטון גם קרא למשרד האוצר לבחון אפשרות לוותר על האגרה השנתית שמשולמת כיום בכל שנה, גם כאשר לא נערך טסט. נציג האוצר בדיון, דניאל שוורץ, הסביר כי האגרה – בסך 130 שקלים – נחשבת לחלק מהכנסות המדינה, ולכן אינה תלויה בשאלת תדירות הטסטים.

חשש כבד בניו יורק: טראמפ מפרסם מסר חריף במיוחד ליהודי העיר ישראל גראדווהל | 17:12

נציגי איגוד המוסכים ומכוני הרישוי תקפו בחריפות את הרפורמה. עו"ד סוזן סבן מאיגוד מכוני הרישוי אמרה כי "המהלך הזה מסוכן והורג. מדובר בחיסכון של שמונה שקלים בחודש בלבד, אבל המחיר עלול להיות חיי אדם". לדבריה, בדיקה במכון הרישוי מאפשרת לגלות תקלות בצמיגים, בבולמים ובמערכות אחרות שהנהגים כלל לא מודעים להן. גם רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים, התריע מפני "התדרדרות בטיחותית חמורה" והוסיף כי רכבי ליסינג וההשכרה נוסעים לפעמים מעל מאה אלף קילומטר בשנה, ולכן חייבים לעבור טסט אחת לשנה לפחות.

מנגד, מנכ"ל איגוד חברות ההשכרה והליסינג, נמרוד הגלילי, טען שהחשש מוגזם. לדבריו, כלי הרכב של חברות הליסינג מטופלים בקפדנות, ובממוצע נוסעים רק כשלושים אלף קילומטרים בשנה. "הטיפולים שלנו נעשים אפילו בתדירות גבוהה מהנדרש. שיעור הרכבים שנכשלים בטסטים עומד על פחות מאחוז וחצי", אמר.

נציג המשטרה, אמיר ליפשיץ מאגף התנועה, אמר כי המשטרה אינה מתנגדת עקרונית לרפורמה, אך חוששת שהפחתת הבדיקות תפגע בבטיחות. יו"ר הוועדה דרש מהמשטרה להציג בתוך שבוע עמדה ברורה – בעד או נגד.

לפי נתוני הוועדה, מתחילת השנה נהרגו 391 בני אדם בתאונות דרכים, מספר שעשוי להפוך את 2025 לאחת השנים הקשות בעשור האחרון. ח"כ ביטון אמר כי אמנם לא רק תדירות הטסטים משפיעה על תאונות, אך אי אפשר להתעלם מהיבט הבטיחות. לדבריו, הוא כבר שוחח עם יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, והוסכם כי ועדתו תבחן את הנושא מקרוב ואף ייתכן ששתי הוועדות יקיימו דיון משותף.